Statistika pravi, da približno 30 odstotkov tovrstnih poškodb lahko popravijo, pri čemer pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. V prvi vrsti je lahko steklo načeto največ do velikosti kovanca za dva evra, poškodba mora biti od roba vozila oddaljena več kot pet centimetrov in ne sme biti v voznikovem vidnem polju. Če je vse našteto odkljukano, ste pravšnji kandidat za popravilo, ki traja manj kot pol ure, poškodba pa postane skorajda nevidna oziroma je videti kot posušena kapljica vode. A kar je najpomembneje, s popravilom vetrobranskemu steklu znova zagotovijo 100-odstotno trdnost.

Ker se zaradi tresljajev med vožnjo, vročine, zmrzali in drugih vplivov kar 90 odstotkov vseh malih poškodb v treh letih spremeni v večjo razpoko, je hitro ukrepanje še kako pomembno. Ko poškodba enkrat napreduje, pa je ni več mogoče popraviti, lastnik pa se sooči z zamenjavo vetrobranskega stekla, kar pa ni poceni. Ali prevedeno: popravilo stekla je petkrat cenejše kot njegova zamenjava. Pri čemer je lahko razlika še občutno večja, če imate v lasti sodoben avto novejšega letnika, ki ima vgrajene različne asistenčne sisteme, pri čemer so kamere, senzorji in radarji, potrebni za njihovo delovanje, pogosto nameščeni prav v vetrobranskem steklu. Takšno steklo je seveda dražje, po zamenjavi pa je potrebna tudi kalibracija kamere, ki poskrbi za ponovno 100-odstotno delovanje sistemov. Ker je na cestah tehnološko naprednih vozil vse več, že pri vsaki četrti zamenjavi stekla izvedejo tudi kalibracijo. Če pa je slučajno ne izvedejo ali tega ne naredijo pravilno, postane vozilo smrtno nevarna past, saj na primer aktivni tempomat pri zaviranju in ohranjanju varnostne razdalje ne deluje pravilno.

Ker je že majhna poškodba v našem vidnem polju zelo moteča in nam povzroča težave z vidljivostjo na cesti, je za varno vožnjo nujno, da poškodbo po hitrem postopku odpravimo. Prvo pravilo varne vožnje je prav pogled voznika na cesto. Če je ta zmanjšan, voznik ne more pravilno in pravočasno zaznati dejavnikov v okolici vozila, kar vpliva na njegove reakcije in samo vožnjo. Ker gre za izjemno pomembno tematiko, ji dajejo pozornost tudi na tečajih varne vožnje. In če morebiti ne veste: počeno vetrobransko steklo pomeni, da vozilo ni tehnično brezhibno, zato vas policist lahko oglobi s 100 evri. Poskrbite, da do tega ne pride. Varnost je na prvem mestu!