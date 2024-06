Posledice dveh let vojne so vse bolj opazne na vseh nivojih življenja v Ukrajini. Skoraj nihče več nima prijateljev ali znancev, ki ne bi bili ubiti ali ranjeni v spopadih na fronti. Kot poroča britanski BBC, se je realnosti ruske invazije težko izogniti tudi na z vojno povsem nepovezanih dogodkih, kot so poroke.

To sta občutila tudi Tanja in Serhij, ki sta si v Odesi odločila dahniti usodni da, ob tem pa so jo številne odsotnosti povabljenih gostov spominjale, da se država medtem bori za preživetje. A omizja niso ostala prazna, ker bi se gosti že borili na fronti, temveč se je vse več moških začelo skrivati pred mobilizacijo.

Po ukrajinskih ulicah hodijo posebni vojaški uslužbenci, ki iščejo nove okrepitve za fronto. V Ukrajini je bil prejšnji mesec sprejet nov zakon, ki od vseh moških med 25. in 60. letom starosti zahteva vnos osebnih podatkov v elektronsko bazo, iz katere nato črpajo nove vojake. Vloga uslužbencev, ki hodijo po ulicah, je, da odkrijejo posameznike, ki se popisu izogibajo oziroma se skrivajo pred služenjem vojaškega roka.

Mobilizacijske enote so med Ukrajinci sicer na slabem glasu. BBC poroča, da v Odesi potencialne kandidate silijo iz avtobusov in jih peljejo naravnost v naborniška središča. Moški, ki se izogibajo rekrutaciji, so se posledično že prenehali voziti z javnim prevozom. Izogibajo se tudi restavracijam, trgovinam in celo druženju v parkih. Ukrajinec Maksim je za BBC povedal, da se počuti, kot bi bil v zaporu.

Nerazumevanje do izogibanja

Mobilizacijske enote medtem kljub naporom težko najdejo moške primerne starosti. Večina tistih, ki jih novačijo, je premladih ali pa imajo potrdilo, da so oproščeni služenja vojaškega roka. Mobilizacijske enote se pritožujejo, da so mnogi moški, do katerih pristopijo, nesramni ali celo agresivni. Pogosto se tudi poženejo v beg. Za BBC so zato izrazili nezadovoljstvo in nerazumevanje do moških, ki bežijo pred rekrutacijo.

Agresivno novačenje in bežanje ukrajinskih moških povzroča hude napetosti v družbi, kjer se je po poročanju BBC težko izogniti omenjeni temi. Pogovori se pogosto spremenijo v prepire.

Najpogostejši izgovori moških, ki jih ujamejo mobilizacijske enote, so skrb za družino ali zdravstvene težave, v večini primerov pa gre v resnici za strah pred tem, da bodo kmalu postali topovsko meso na fronti.