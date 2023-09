»V obeh primerih je izginilo več sto kilogramov grozdja,« je dejal tiskovni predstavnik policije Philipp Hasslinger in dodal, da trenutno nimajo konkretnih sledi o storilcih.

V kleti Cobenzl, ki že 110 let pripada mestu Dunaj, naj bi, najverjetneje ponoči, na skrivaj pobrali in odpeljali najmanj 4500 kilogramov grozdja. Od 400 do 500 kilogramov pa so ukradli zasebnemu vinarju, pri čemer oškodovanec domneva, da je v zločin vpletena večja združba. Izropane trte so sicer opazili šele ob začetku trgatve.