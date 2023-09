»V imenu upravnih odborov družb Fox in News Corp, njunih vodstvenih ekip in vseh delničarjev, ki so imeli koristi od njegovega trdega dela, čestitam očetu za njegovo izjemno 70-letno kariero,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil Lachlan Murdoch in dodal, da bo njegov oče prevzel položaj zaslužnega predsednika obeh družb.

Za Rupertom Murdochom in njegovim medijskim imperijem je sicer turbulentno leto. Ameriška televizijska hiša Fox News in proizvajalec glasovalnih naprav Dominion sta aprila sklenila poravnavo v tožbi zaradi obrekovanja v zvezi z neutemeljenimi trditvami o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah 2020. Fox News se je strinjal, da bo Dominionu plačal 787,5 milijona ameriških dolarjev.

V okviru sodnega postopka je Murdoch leta 2021 na zaslišanju pred odvetniki podjetja Dominion priznal, da so komentatorji televizije Fox News širili lažne trditve nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in njegovih zaveznikov, da so bile predsedniške volitve leta 2020 ukradene.

Nekaj dni po poravnavi je televizijski voditelj Tucker Carlson sporočil, da zapušča Fox News. Carlson je bil med najbolj znanimi in kontroverznimi voditelji omenjene medijske hiše.

Prav tako aprila se je televizija poravnala v tožbi venezuelskega poslovneža, ki so ga blatili v povezavi z volitvami. Ena od teorij, ki so jo širili Trump in njegovi privrženci, je, da so volilne stroje priredili v korist aktualnega predsednika ZDA Joeja Bidna v Venezueli in to po navodilih pokojnega bivšega predsednika Huga Chaveza.

Televizija je obenem nekdanji producentki Abby Grossberg plačala 12 milijonov dolarjev za poravnavo v tožbi, v kateri je med drugim trdila, da so jo delodajalci silili v lažne izjave preiskovalcem v tožbi Dominiona.

Fox je še vedno sredi tožbe drugega podjetja za volilne naprave Smartmatic zaradi podobnih teorij zarote kot pri Dominionu. Smartmatic zahteva 2,7 milijarde dolarjev odškodnine, sodni proces pa naj bi se začel šele leta 2025.

Julija je Ray Epps iz Arizone, ki so ga ustvarjalci teorij zarote lažno obtožili, da je vodil zaroto FBI za napad privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja 2021, vložil odškodninsko tožbo proti omenjeni televiziji in Carlsonu zaradi obrekovanja.

V Avstraliji rojeni 92-letnik je svojo kariero začel v 50. letih prejšnjega stoletja, leta 1969 prevzel nadzor nad časopisoma News of the World in The Sun v Veliki Britaniji. Kasneje je kupil številne ameriške publikacije, vključno s časnikoma New York Post in Wall Street Journal. Prek News Corporation ostaja lastnik več sto lokalnih, nacionalnih in mednarodnih medijskih hiš, poroča britanski BBC.