Letni vrh reševanja pred peklom

Splošna razprava v generalni skupščini OZN v New Yorku je edini vsakoletni dogodek, kjer se na enem mestu zberejo svetovni voditelji ali vsaj večina njih. Iz njihovih govorov in spremljajočih dogodkov je mogoče dobro izluščiti, kaj so teme, ki najbolj razburjajo globalno politiko in javnost. V letih 2020 in 2021 je bila to pandemija, zaradi katere je razprava tudi potekala bolj ali manj virtualno, lani je bila izpostavljena vojna v Ukrajini, letos pa je v kompleksni mešanici globalnih izzivov ter trenj polni ali kar razbiti mednarodni skupnosti nabor tem tako pisan, da je v tednu dni splošne razprave mogoče pričakovati tudi tekmo za pozornost. Zahod denimo še naprej izpostavlja Ukrajino, a v precej drugih delih sveta ne delijo več mnenja, da si osvajalna vojna stalne članice varnostnega sveta zasluži prioritetno obravnavo, oziroma njeno potiskanje v ospredje razumejo kar kot nov poskus diktata vsebine s strani razvitih držav.