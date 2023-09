Pravzaprav še sama natančno ne vem, zakaj imajo ljudje na splošno takšen odpor proti cepljenju. Teorije, ki jih, predvsem neraziskane in neargumentirane, širijo ljudje, ki nimajo nič s stroko, so gotovo naredile tudi veliko škode cepljenju proti HPV. Če se nekdo zase odloči, da se ne bo cepil in obvaroval pred resnimi boleznimi, je to njegova stvar. Ne moreš pa biti lastnik zdravja svojega otroka. To je njegovo zdravje. In kdor ne zaupa cepljenju proti HPV, vendar odloča o zdravju svojih otrok, naj se, prosim, čim bolj popolno opremi s strokovnimi informacijami, da ne bo čez 15 let, ko bosta hči ali sin hudo zbolela, rekel, kako ni nič vedel o tem, da bi cepivo pomagalo. Tega si ne moremo več privoščiti.