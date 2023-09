Deklarirani »komplet« treh pil ali petih izvijačev ali šestih čajnih žličk je bolj ali manj posrečen nabor, ki ga je opravil trgovec, da bi te artikle prodal skupaj. Po drugem ključu bi bilo v paketu denimo sedem pil ali trideset izvijačev, čajne žličke bi bile lahko v naboru pribora za eno osebo ali v naboru štirih žličk za eno osebo ali v ducatu ali še kako drugače. Trgovec je pri svojem naboru denimo lahko nabral v paket tri najpotrebnejše pile ali pa je k nečemu zelo potrebnemu dodal v paket kaj takega, kar bi mu sicer obležalo.

A dokler gre za »set«, »nabor«, je vse v redu, na nas je, da se odločimo, trgovca pohvalimo in kupimo, ali pa se odločimo za nakup le v stiski, ker smo primorani ob pomanjkanju izbire kupiti zraven še nekaj, česar ne potrebujemo. Beseda »komplet« pa nam ta nabor spreminja v organsko celoto, v popoln nakup, v katerem nič ne manjka.

In celota, kompletnost, je čarobna beseda. Tu pa z njo podtikajo slovenskemu kupcu trgovčev boljši ali slabši nabor. Prodajajo nam torej rog za svečo. In to se dogaja že leta. Ali je Zveza potrošnikov Slovenije doslej kaj storila zoper to goljufanje zgolj slovenskega potrošnika? Če je doslej to prespala, naj se zdaj takoj potrudi in najde vzvod za odpravo lažne deklaracije.

Božidar Debenjak, Ljubljana