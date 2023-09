Avtorji študije so opozorili na vzorec, ko so specializantke zlorabljali starejši kirurgi. Kraljeva zbornica kirurgov je odkritja označila za resnično šokantna in poudarila, da predstavljajo resno osramotitev poklica. Britansko zdravniško združenje (BMA) pa je dejanja označil za grozljiva.

»Grozljivo je, da so ženske v kirurgiji izpostavljene spolnim napadom in spolnim zlorabam s strani svojih kolegov na delovnem mestu in pogosto medtem, ko se trudijo skrbeti za paciente,« je dejala Latifa Patel iz združenja BMA.

Že dlje je spolno nasilje nad kirurginjami veljalo za javno skrivnost. To pa so sedaj potrdili v raziskavi, ki so jo opravili pri Univerzi v Exeterju, Univerzi v Surreyju in delovni skupini za spolne zlorabe v kirurgiji. V njej je sodelovalo 1435 kirurgov in kirurginj.

V raziskavi opisujejo primere, kako so kirurginje v haljah otipavali, kako so si moški kirurgi brisali čela v njihove dekolteje in kako so se moški z erekcijo drgnili ob kirurginje. Nekateri kirurgi so celo obljubljali napredovanje v zameno za spolne odnose ali jih celo posilili.

Glede na ugotovitve, je bilo 63 odstotkov žensk žrtev spolnega nadlegovanja, 30 odstotkov pa žrtev spolnega nasilja s strani kolega. Kar 90 odstotkov žensk in 81 odstotkov moških pa je bilo priča neke vrsti spolnega nadlegovanja ali nasilja.

Ženske so v raziskavi, ki so jo objavili v znanstveni reviji British Journal of Surgery, izrazile strah pred prijavo nasilja, saj da bi to lahko škodovalo njihovi karieri, obenem pa ne zaupajo v NHS, da bo posredoval pri teh primerih.

V poročilu so odkrili, da je bilo tudi 24 odstotkov moških žrtev spolnega nadlegovanja.

Britanski poslanci so napovedali, da bodo preučili primere spolnega nadlegovanja in nasilja v okviru nacionalnega zdravstvenega sistema. Vodja parlamentarnega odbora za zdravstvo in socialno varstvo Steve Brine je danes razkritja označil za šokantna. Prepričan je, da ima NHS dolžnost zagotoviti varno okolje za zaposlene in ukrepati proti takim dejanjem.