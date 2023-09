Človeška bitja

Andreja v prostem času oblikuje nakit. Z zapestnicami, ogrlicami in uhani je obdarila že vse prijateljice in znanke. Tudi zase, znova in znova, oblikuje nove umetnine. Ponosna je na svoje izdelke. Rada je pohvaljena. Skandinavija, Kanada, Uganda in Avstralija, letos je na vrsti Vietnam. Mojca je strastna popotnica. Naslednje leto načrtuje potovanje v Brazilijo, v Južni Ameriki še ni bila. Johann je podjetnik. Računalniško programiranje je donosen posel. V pritličju svojega podjetja je odprl še restavracijo. Je zbiratelj slikarskih umetnin. Edithin šiviljski atelje izžareva njen ponos. Stenske fotografije filmskih igralk, pop zvezdnic in princes, oblečenih v njene kreacije, postavijo obiskovalce ateljeja v središče Edithinega življenja. Georgea skozi življenje usmerja vedoželjnost. Ima že dva doktorata. Objavil je številne članke v prestižnih strokovnih revijah. Poučuje na Univerzi v Oxfordu.