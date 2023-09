Slovenijo so v drugi polovici julija prizadela huda neurja z orkanskim vetrom, hudo točo in močnimi padavinami, ki so na določenih območjih Slovenije povzročila obilo škode, v začetku avgusta pa so državo prizadele še najhujše poplave v zgodovini, so danes spomnili v sporočilu za javnost.

Vlada je iz naslova neurij trem humanitarnim organizacijam, in sicer Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornic, Slovenski karitas in RKS razdelila 1,1 milijona evrov, iz naslova poplav pa skupno 10 milijonov evrov Slovenski karitas in RKS.

Do vključno 1. septembra so zbrali in obdelali 970 vlog A za pomoč po neurjih, skupno z vlogami B pa so prejeli približno 9500 vlog. Višina sredstev za posameznega prosilca je bila omejena na škodno stopnjo po naslednjih kriterijih: prva stopnja- popolnoma uničena stanovanja ali hiše, druga stopnja - poškodovane strehe, ostrešja in prizadeti stanovanjski prostori, tretja stopnja - zaliti kletni prostori, poškodovana infrastruktura ter fasade, okna in vrata ter četrta stopnja - delno odkrite strehe, uničene zaloge hrane ali kurjave ter poškodovane stene in tla.

Vlada je sredstva dodelila po prvi oceni škode, končni znesek škodnih zahtevkov po prejemu in pregledu vseh vlog s strani pristojnih komisij pa presega odobrena sredstva, zato so morali dodelitev sredstev ustrezno prilagoditi oz. zneske proporcionalno znižati, o čemer bodo upravičenci tudi obveščeni, s pojasnili.

Vlada je za prizadete v poplavah Slovenski karitas in Rdečemu križu Slovenije skupno razdelila 10 milijonov evrov, višina pomoči pa bo razdeljena po treh stopnjah: prva stopnja - trajno uničene hiše ali stanovanja, druga stopnja - poplavljene stanovanjske etaže in tretja stopnja - poplavljeni kletni prostori.

Do vključno 1. septembra je RKS skupno prejel približno 8500 vlog za pomoč po poplavah. Ker pa je bil iz tega naslova obseg škode manjši od prvotno ocenjenega, bo RKS proporcionalno povečal zneske pomoči za prvo in drugo stopnjo. Ta sredstva bodo na račune upravičencev nakazovali v torek oz. sredo, so napovedali na RKS.