Še posebej pri elektronskih cigaretah so mnogi izdelki in vložki s tekočinami namenjeni enkratni uporabi. Izdelki vsebujejo kovinske dele, vezje, baterije in strupene snovi, kot so težke kovine. Tvorijo strupene emisije, ki onesnažujejo okolje.

Soli nikotina in težke kovine se izpirajo v zemljo in vodo ali pa jih zaužijejo živali. Proizvajalci potrošnikom večinoma ne dajejo informacij o primernem odstranjevanju odpadkov, povezanih s temi izdelki. Odstranjevanje teh odpadkov na okolju varen in prijazen način postaja vedno večji problem, so zapisali na NIJZ.

Ne le klasični tobačni izdelki (cigarete, cigarilosi, cigare...) tudi elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, fuge (snus, tobak za žvečenje) in nikotinske vrečke (beli snus) vsebujejo nikotin.

Nikotin lahko spremeni možgane mladostnikov tako, da hrepenijo še po več nikotina in postanejo zasvojeni z nikotinom. Tako, da je najbolje, da nikoli ne posežejo po izdelkih, ki vsebujejo nikotin, da se ne razvije zasvojenost, svetujejo na NIJZ. Ta se lahko pojavi zelo hitro po začetku uporabe, še posebej dandanes, ko proizvajalci razvijajo nove izdelke, ki dodajajo še posebej visoke ravni nikotina. Ko si zasvojen z nikotinom, je lahko opustitev izdelka z nikotinom težavna in zahteva precejšnje napore.

V času, ko se predvsem v svetu zaostrujejo ukrepi nadzora nad tobakom in marsikje pomembno znižujeta prodaja tobačnih izdelkov in odstotek kadilcev, je tobačna industrija za zagotovitev nadaljnje prodaje in dobička začela ponujati alternativne izdelke z nikotinom, to so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, fuge, nikotinske vrečke.

»Že v preteklosti je tobačna industrija zavajala z 'manj škodljivimi' izdelki (cigarete s filtri, lahke cigarete), za katere se je naknadno potrdilo, da niso nič manj škodljivi za zdravje kot običajne cigarete. Tobačna industrija potrebuje naslednje generacije kupcev svojih izdelkov,« so navedli in pozvali mladostnike, naj se ne pustijo zmanipulirati.