Slovenija je s tem izenačila najvišjo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Sedma je bila tudi v Španiji 2014. Tekmovanje na Okinavi in Filipinih je končala z izkupičkom petih zmag in treh porazov.

Danes bo ob 14.30 v dvorani Mall of Asia še tekma za peto mesto med Litvo in Latvijo, jutri pa sledita obračun za bron med Kanado in ZDA (10.30) ter finale Srbija - Nemčija ob 14.40.

Najboljši strelec Slovenije, ki je igrala brez Klemna Prepeliča in Jake Blažiča, je bil znova Luka Dončić, ki bo s povprečjem 27 točk na tekmo verjetno prvi strelec svetovnega prvenstva. Danes je zbral 29 točk (8:15 iz igre) ob 10 skokih, 8 podajah ter 3 ukradene in devet izgubljenih žog.

Slovenski superzvezdnik je prvi igralec, ki je v zadnjih 30 letih na svetovnih prvenstvih dosegel več kot 200 točk, več kot 50 skokov in imel najmanj 40 podaj. Zbral je 216 točk, 57 skokov in 48 podaj.

Čeprav dvoboj ni imel tekmovalnega naboja, je bila oslabljena zasedba Aleksandra Sekulića motivirana za zadnji nastop, saj je želela tekmovanje zaključiti z zmago oziroma prekiniti niz treh porazov.

Po izenačenem prvem polčasu si je v tretji četrtini na krilih Luke Dončića dvakrat priigrala 15 točk prednosti (65:50 in 67:52). Dončić je v tretjem delu dosegel 14 točk in bil po 30 minutah igre pri 26 točkah, 7 skokih in 6 podajah.

V zadnji četrtini mu soigralci niso pomagali do zgodovinskega prvega trojnega dvojčka svetovnih prvenstev, še huje, zapravili so vso prednost, vključno s 83:78 dve minuti pred koncem.

Zaključek tekme so Luka Dončić in druščina odigrali zbrano in natančno. Jakob Čebašek je zadel trojko za vodstvo 86:85, Gregor Hrovat dva prosta meta za plus 3, Zoran Dragić pa je s črte prostih metov zabil še zadnji žebelj v nasprotnikovo krsto.