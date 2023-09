Jutri ob 15. uri bo proti Turčiji slovenska moška namiznoteniška reprezentanca igrala prvi dvoboj na ekipnem evropskem prvenstvu v Malmöju, v ponedeljek pa se bo v skupini F pomerila z Dansko. V osmino finala napredujeta prvouvrščeni reprezentanci. Pod vodstvom slovenske selektorice Andreje Ojsteršek Urh bodo na Švedskem za Slovenijo igrali Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Aljaž Godec. Slovenska ženska reprezentanca, za katero bodo pod vodstvom Gregorja Komaca nastopile Ana Tofant, Katarina Stražar, Sara Tokić in Lea Paulin, bo svoj prvi dvoboj igrala v ponedeljek, in sicer proti Romuniji, v torek pa se bo pomerila s Hrvaško. Naslova evropskih prvakov v moški in ženski konkurenci brani Nemčija.

»Imamo zelo neugodno skupino. Predvsem to velja za Dansko, kajti njena najboljša igralca Jonathan Groth in Anders Lind že vse od svetovnega prvenstva v Durbanu igrata zelo dobro. Lind je bil celo v četrtfinalu, pred nekaj dnevi pa je zmagal na turnirju v Olomucu. Poleg tega so bili na zadnjem evropskem prvenstvu tretji, a tudi mi nismo od včeraj. Nihče nas nima rad v žrebu in če bosta Darko in Deni igrala tako, kot znata, Peter pa se bo sprostil, bomo nevarni vsakemu tekmecu,« je iz Saarbrückna, kjer je imela slovenska reprezentanca skupne priprave, sporočila Andreja Ojsteršek Urh. Gregor Komac je dejal, da je imela reprezentanca skupnih priprav bolj malo, skupne treninge pa je opravila v Mariboru. Ženski selektor se je zahvalil igralcem iz Puconcev, in sicer Tomažu Pelcarju, Luki Norčiču in Damjanu Zelku ter Dejanu Jovanoviću iz Savinje, ki so vadili s slovensko žensko reprezentanco.