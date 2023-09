Sonyjeve brezžične slušalke za v uho niso vedno navduševale z dizajnom. Njihove premijske slušalke wf-1000xm so bile od tretje različice dalje sicer estetsko dokaj privlačne, premijsko izdelane in vizualno obogatene z raznimi poudarki kovinskih barv, kar je uporabnika vselej navdalo z dobrim občutkom glede porabljenega denarja. So pa bile hkrati občutno večje od konkurence. Ta je stavila na minimalistične slušalke z repki, Sony pa je še naprej izdeloval nekakšno različico klasičnih slušalk za prostoročno telefoniranje. Saj se jih spomnite – z debelim repom, ki se razteza proti ustom, da bi jim bil mikrofon čim bliže. S štirico je Sony končno opustil stari dizajn in presedlal na bolj okroglo obliko. Z najnovejšo različico wf-1000xm5 pa so stvar izpilili v resnično kompaktne slušalke. Te so kar 25 odstotkov manjše od štirice in 20 odstotkov lažje. Za zajetnih 15 odstotkov so zmanjšali tudi polnilno škatlico slušalk. Ko smo odprli embalažo in v njej zazrli novo škatlico, nas je kompaktnost ujela povsem nepripravljene. »To je luštno,« je bila spontana reakcija. Ponovila se je, ko smo škatlico odprli in zazrli nove slušalke. Z vidika dizajna lahko rečemo le kapo dol, čeprav bi lahko bilo morda ohišje slušalk matirano. Gladek in odseven zaključek sicer izpade privlačno, a je manj udoben za jemanje slušalk iz škatle. Zna namreč drseti. To pa je tudi to, kar zadeva kritiko.

Slušalke sedijo v ušesu zelo udobno. Ena tehta 5,9 grama. Med uporabo skoraj pozabiš, da jih imaš v ušesih. K udobju prispevajo tudi čepki iz pene, ki prinašajo dodano vrednost tudi pri dušenju visokih tonov zunanjosti. Glavo smo lahko stresali z veliko močjo, slušalke pa so ostale na svojem mestu. Stvar je torej primerna tudi za športne aktivnosti. K temu prispeva še vodoodpornost po standardu IPX4, kar zagotavlja varnost pred pljuski vode z vseh smeri. Nimajo pa odpornosti proti prahu. Glede na velikost slušalk in škatlice hvalimo tudi zmogljivost baterije. V slušalkah je energije za osem ur predvajanje glasbe. Dodatnih 16 ur je še v polnilni škatlici. Skupno torej za ves dan. Vse to z vklopljenim aktivnim odpravljanjem zunanjega hrupa. Z izklopljenim je v slušalki baterije za dvanajst ur. Med telefoniranjem baterija zdrži neprekinjenih šest oziroma sedem ur uporabe.

Izboljšali tudi mikrofon

Odpravljanje zunanjega hrupa je odlično, posebej pa gre izpostaviti izreden napredek na področju prostoročnega telefoniranja. Mikrofoni na predhodnicah so bili v primerjavi s konkurenco najšibkejša točka Sonyjevih premijskih slušalk. Zvok je zdaj jasen, okoliški hrup je porezan, odmevi pa so le občasni in manj moteči.

Po kakovosti zvoka so bile wf-1000xm vselej v samem vrhu. Odlično se odreže tudi petica. Zvok je bogat in poln, jasen in dobro zaokrožen. S standardno pop glasbo opravi z levo roko, izkažejo pa se tudi, ko jih preizkusimo z zahtevnejšimi vižami, kot je metalska vaja v hitrosti Through the fire and flames zasedbe Dragonforce. Kompleksnost kompozicije zlomi marsikatere slušalke, ki se hvalijo z visoko ločljivostjo zvoka, nato pa zapadejo v kakofonijo hrupa. Pri Sonyjevih slušalkah se to ne zgodi, viža pa ostaja jasna in razločna. Niso pa najglasnejše slušalke, ki smo jih preizkusili.

Za vrhunsko audiofilsko izkušnjo skrbita podpora za zvok visoke ločljivosti in kodek LDAC, bo pa za najboljšo izkušnjo treba uporabljati storitve, ki to raven zvoka tudi podpirajo. Spotify predvaja glasbo v nižji kakovosti. Slušalke premorejo tudi vrsto drugih trikov. Podpirajo hkratno povezavo z dvema napravama, pri čemer je ohranjena visoka ločljivost zvoka. Zanesljivo prekinejo in nadaljujejo predvajanje, ko vzamemo slušalke iz ušesa oziroma jih tja vrnemo. Premorejo 360-stopinjski zvok in sledenje položaju glave za še boljše vživljanje v vsebine. Vklopite lahko tudi nadzor z gestami glave. Za javljanje na klic lahko denimo pokimate. Vendar je to bolj za zraven. Sami takšnih stvari ne uporabljamo.

Sonyjeve slušalke wf-1000xm5 so uspešno odpravile največje pomanjkljivosti svojih predhodnic in zdi se, da pri tem niso žrtvovale ničesar. Med vsemi testiranimi brezžičnimi slušalkami za v uho doslej so nam najbolj všeč. Malce pa nas zmrazi pri ceni. Ta znaša zajetnih 320 evrov.

