Gerard Piqué, nekdanji Shakirin mož, na oddihu z novim dekletom pri sosedih

Potem ko so španski mediji poročali, da nekdanji nogometaš Gerard Piqué in njegovo novo dekle Clara Chia Marti dopustujeta na Hrvaškem, so njuno uživanje ob Jadranskem morju ovekovečili hrvaški fotografi, ki so ju ujeli blizu otoka Lopud, na jahti, katere najem naj bi po nekaterih ocenah stal dobrih 20.000 evrov na teden.