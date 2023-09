Ločena napada sta se zgodila v severovzhodni provinci Gao, po vladnih navedbah pa sta terjala življenja 49 civilistov in 15 vojakov. Kot je sporočil upravljavec čolna, so plovilo napadli z vsaj tremi raketami, usmerjenimi v motorje. Glede na poročanje lokalnih medijev je umrlo tudi 50 skrajnežev.

Za napad na vojaško bazo Bamba je na propagandni spletni strani Al Zalaka odgovornost prevzela džihadistična skupina GSIM, povezana z Al Kaido, navaja ameriška nevladna organizacija SITE, ki sledi skrajnim skupinam. Malijska vlada je medtem javila, da je skupina GSIM prevzela odgovornost za oba napada.

Oblasti v Maliju so razglasile tridnevno žalovanje, ki se začenja danes.

Mali, država s približno 20 milijoni prebivalcev, je od leta 2012 doživel tri vojaške udare. Od zadnjega maja 2021 nestabilno državo vodi prehodna vojaška vlada, ki je junija zahtevala, da vseh 12.000 pripadnikov mirovne misije Združenih narodov, znane kot Minusma, zapusti državo. Sile naj bi se umaknile do konca leta in svoje baze predale malijskim varnostnim silam.

Misija ZN je bila ustanovljena leta 2012, ko se je na severu države okrepil konflikt z islamističnimi uporniki in Tuaregi. Islamisti so se odtlej razširili v Burkino Faso in Niger. Vse tri države trenutno vodijo vojaške vlade, ki so obrnile hrbet Franciji, svoji nekdanji kolonialni sili, ki ohranja močno prisotnost v regiji.