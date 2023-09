V skupnem seštevku še naprej vodi Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), drugi je Španec Marc Soler (UAE Team Emirates) z zaostankom 26 sekund, tretji pa lanski zmagovalec, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki zaostaja 1:09 minute. Roglič (Jumbo-Visma) je četrti, a zdaj za vodilnim zaostaja 1:32 minute.

Favoriti za skupno zmago bodo v ospredju v petek, današnji dan pa je pripadel 28-letnemu Molanu, ki je za 23. zmago v karieri za sabo zadržal na tej Vuelti najboljšega sprinterja, Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck).

Štiriindvajsetletnik je imel obilico smole, potem ko so ga zadržali v sprintu na levi strani, nato pa je imel še težave s prestavami, zato Molana ni mogel ujeti. Tretje mesto je pripadlo Nizozemcu Boyu van Poppelu (Intermarche-Circus-Wanty).

V sprintu se je za vidno uvrstitev potegoval tudi 23-letni Matevž Govekar (Bahrain Victorious), a ni bil najbolje postavljen, končal pa je kot 22. Najboljši je bil v sedmi etapi z desetim mestom.

Roglič (Jumbo-Visma) je etapo končal v času glavnine kot 43. Njegov moštveni kolega Jan Tratnik in član UAE Team Emirates Domen Novak sta nekoliko zaostala, a varno prečkala ciljno črto.

Ena od redkih ravninskih etap je potekala po predvidljivem scenariju. Sprinterske ekipe, v prvi vrsti Alpecin-Deceuninck, so nadzorovale beg in vanj spustile le dva kolesarja, ki pa si nikoli nista privozila več kot dve minuti in pol prednosti.

Glavnina ju je ujela slabih 45 km pred ciljem, nato pa je 19 km pred ciljem na vrsto prišel vmesni sprint za bonifikacijske sekunde. Tokrat je zanje dirkal tudi Roglič in se za Grovesom pripeljal do drugega mesta in štirih sekund.

V petek bo na sporedu zahtevna etapa od Formigala do prelaza Tourmalet. V vsega 134,7 km bodo morali kolesarji premagati več kot 4000 višinskih metrov, vključno z zaključnim vzponom na Tourmalet (18,9 km/7,4 %).