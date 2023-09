Kje se bodo pogovori odvili, zaenkrat še ni znano, v ameriški administraciji pa se pričakuje, da bo Kim – verjetno v bližnji Vladivostok – odpotoval s svojim posebnim oklepnim vlakom. V Kremlju poročil o skorajšnjem srečanju voditeljev Severne Koreje in Rusije niso komentirali. Na srečanju naj bi se po poročanju New York Timesa voditelja pogovarjala o tem, da bi Kim Rusiji poslal artilerijske izstrelke in protitankovske rakete v zameno za napredno tehnologijo Moskve za satelite in podmornice z jedrskim pogonom.

Voditelja izmenjala pisma

Do tesnejšega sodelovanja Severne Koreje in Rusije prihaja po julijskem obisku ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja v Pjongjangu, do katerega je prišlo ob 70. obletnici konca korejske vojne. To je bil prvi obisk kakšnega visokega tujega politika v severnokorejski prestolnici po koncu pandemije koronavirusa. Šojgu naj bi po ameriških navedbah med obiskom Kima prepričeval, da Rusiji prodajo topniško strelivo. Severna Koreja sicer zanika, da z Rusijo sklepa kakršne koli orožarske posle. Srečanje je pospešilo dinamiko meddržavnih odnosov, pisma o namerah tesnejšega sodelovanja sta si namreč začela izmenjevati Kim Jong Un in Vladimir Putin. Državi prav tako načrtujeta skupne vojaške vaje.