Nepreslišano: Dino Bauk, odvetnik in pisatelj

Meni se, z vidika (španske nogometašice) Jenni Hermoso in njenih pravic, trenutno, recimo, bistveno zdi vprašanje, ali je od tistega neprimernega poljuba v kateremkoli trenutku sploh imela svobodo odločitve o lastnih občutkih. Je imela pravico ne postati žrtev (in ostati zgolj nogometašica in zmagovalka)? Je imela možnost oziroma pravico biti, ne vem, recimo kot Luka Modrić na finalu svetovnega prvenstva v nogometu v Rusiji, ki je lahko ostal zgolj vrhunski nogometaš in zmagovalec ter se mu, ko je moral na zmagovalnem odru najprej prenašati čustveno neravno uravnovešeno božanje predsednice države, potem pa še se s celim obrazom malo neprostovoljno potopiti tam nekje med predsedničino pazduho in nedrjem, ni bilo treba počutiti kot žrtev in postati poster boy boja proti samovolji ljudi na poziciji moči, ne glede na njihov spol.