Ormož prvič ali Celje osmič? Vino ali pivo? Špricar! Na tako hudomušen način so gostitelji na družbenih omrežjih napovedali prleško-savinjski obračun v dvorani na Hardeku. Ta je bila polna do zadnjega kotička (in še več), navijači obeh klubov pa so pripravili odlično vzdušje na tribunah. Dvoboj je bil ponovitev majskega pokalnega finala iz minule sezone, ki je bil v okviru sklepnega turnirja najboljše četverice v isti dvorani, končal pa se je po enakem scenariju kot pred slabimi štirimi meseci: z zmago Celjanov, le da je bila končna razlika takrat za dva gola višja (35:24).

Predigra sobotnemu superpokalnemu spektaklu so bili seja skupščine RZS v Središču ob Dravi, kjer so člani soglasno potrdili spremembe in dopolnitve disciplinskega in registracijskega pravilnika ter statuta zveze (sprejeli so tudi strategijo RZS do leta 2023), v dvorani na Hardeku pa tekmi slovenskih reprezentanc letnikov 2008 (mlajši kadeti) in 2008 (starejši kadeti). Vrhunec je bil obračun Jeruzualema Ormoža in Celja Pivovarne Laško, ki sta pred letošnjo sezono doživela velike kadrovske rošade, kajti v obeh klubih je bilo zelo veliko odhodov in prihodov igralcev.

Malce zadišalo po senzaciji

Na igrišču je sprva bolje kazalo Celjanom, ki so že pred polovico prvega polčasa prvič vodili s plus štiri (10:6), a so jih gostitelji hitro ujeli (12:12), brez zmagovalca pa sta ekipi odšli tudi na glavni odmor. Po senzaciji v Prlekiji je malce zadišalo v 35. minuti, ko je Filip Jerenec s svojim sedmim, a sočasno tudi zadnjim golom (na nasprotni strani jih je toliko dosegel tudi Mitja Janc) poskrbel za ormoško vodstvo z 18:16.

A sledil je ekspresen odgovor pivovarjev, ki so v le devetih minutah naredili delni izid 6:0 za vodstvo z 22:18, Ormožani pa so šele po tem izidu prekinili svoj kar 12-minutni strelski post. V nadaljevanju je sledila še ena celjska petminutna ofenziva s petimi zaporednimi goli za 30:21, kar je bila rekordna razlika na Hardeku, s katero se je tekma tudi končala. Gostje, pri katerih se je vseh 14 igralcev v polju vpisalo med strelce, so tako še dodatno potrdili rekorderstvo po številu superpokalnih lovorik (8), po 15. superpokalu v zgodovini samostojne Slovenije pa so le še trije klubi z zmago v tem tekmovanju: Gorenje (4), novomeška Krka in koprski Cimos (po 1).

Toskić: Zaslužena zmaga, Prapotnik: Zmanjkalo je goriva

Celjani, 26-kratni slovenski državni in 22-kratni pokalni zmagovalci (dan pred tekmo so ostali brez tunizijskega vratarja Yassina Belkaieda, ki je po enem letu odšel v švicarski klub Kriens-Luzern), so število domačih lovorik povišali že na 56. Z razpletom v Ormožu je bil zadovoljen tudi trener Alem Toskić: »Zasluženo smo zmagali, kar potrjuje tudi izid na semaforju. Igralce sem že pred tekmo in nato še zadnjič v garderobi opozarjal, da je vsaka prva uradna tekma v novi sezoni zelo težka in nepredvidljiva, ne glede na nasprotnika. A naša mlada in neizkušena zasedba se je dobro spoprijela z velikim izzivom. V prvem polčasu smo se še mučili, v nadaljevanju pa nam je steklo in v končnici niti za trenutek ni bilo dvomov o zmagovalcu. Potrebovali bi čas, da bi izpilili še mnoge podobnosti v naši igri, a ga žal nimamo. Že v soboto nas čaka derbi s Trimom v prvem krogu slovenske lige, potem pa sledi 'norišnica' na domačem in mednarodnem prizorišču.«

Kljub porazu tudi Saša Prapotnik, trener lani enajstouvrščenega kluba v slovenski ligi in pokalnega finalista, ni imel razlogov za slabo voljo, čeprav je na začetku drugega polčasa kazalo precej bolje. »Škoda, da smo v zadnjem delu tekme popustili, a nam je zmanjkalo goriva. Prvi polčas je bil super, ne bi pa se čisto strinjal, da je bilo Celje v drugem za dva kakovostna razreda boljše. Ko smo na začetku drugega polčasa povedli z dvema goloma razlike, smo nato zapravili dva zaporedna napada za plus tri. Žal jih nismo izkoristili, Celjani pa so to kaznovali, naredili preobrat, mi smo padli in nasprotniki so tekmo mirno pripeljali do konca. Zdaj nas čaka začetek slovenske lige, v kateri je naš glavni cilj obstanek.«