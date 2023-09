»Vesel sem, da sem si opomogel po padcu. Znova se počutim odlično in uživam v dirkanju,« se je v soboto po 78. zmagi kariere na cilju v Costa Blanci Interiorju smejalo nekdanjemu skakalnemu asu in trikratnemu zaporednemu zmagovalcu Vuelte v letih od 2019 do 2021 Primožu Rogliču. Slovenski kolesarski šampion je v ciljnem sprintu manjše skupine spomnil na svoje najboljše čase, ko je brez težav dobil sprint osmerice, ki se je borila za etapno zmago.

Roglič: Očitno imamo tri kapetane

V soboto je svojo moč znova pokazala nizozemska ekipa Jumbo-Visma, za katero vozita tudi Roglič in Jan Tratnik. Čeprav se je izoblikoval zelo močan beg, ki je štel več kot 30 kolesarjev, so čebele uspešno nadzorovale ubežnike v glavnini. Zadnjega napadalca so ujeli ob začetku vznožja zadnjega klanca na Xorret de Cati (3,9 km, 11,4 %), veliko zaslug za to pa je imel ravno Idrijčan Tratnik, ki se je letos pridružil najmočnejšemu moštvu v karavani. Na strmem vzponu so člani Jumbo-Visme znova kazali svojo prevlado, ki so si jo zagotovili s tem, da imajo v boju za skupno zmago kar tri kolesarje. Ob Rogliču sta to še dvakratni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard in po zmagi v šesti etapi tudi nepogrešljivi član ekipe pri vseh uspehih Sepp Kuss.

Ravno Američan, ki ni vajen boja za skupno zmago, je povzročil veliko nemira med kapetani drugih ekip, ko je napadel na vzponu. Veliko moči pri lovu je porabil branilec lanske zmage Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Do vrha vzpona je skupaj prišlo le osem najboljših kolesarjev na dirki, od tega je imela Jumbo-Visma kar tri predstavnike. Po spustu v dolino je sledil rahel sprint navkreber, ki ga je v svoj prid obrnil zasavski orel. »Nisem poznal zaključka. V sprintih takšnih skupin je vedno nekaj tveganja, a po izjemnem delu ekipe sem moral končati delo,« je s širokim nasmeškom razlagal priljubljeni Rogla.

Slabše volje je bil Belgijec Evenepoel, ki iz svojega avtomobila ni dobil podatka, da se borijo za etapno zmago, in je mislil le, da ne sme izgubiti časa proti največjemu tekmecu v skupnem seštevku. »Mislil sem, da so spredaj še ubežniki. Svoje hitrosti sploh nisem razvil do konca. To so moje skoraj domače ceste in druga zmaga na Vuelti bi bila res odlična nagrada za vso ekipo,« je bil razočaran svetovni prvak v kronometru Remco Evenepoel. Zato pa je bil morda še kanček bolj od Rogliča nasmejan Sepp Kuss, ki je s sedmim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku in tako prvič na tritedenskih dirkah oblekel majico vodilnega. »Po razpletu etape sem vedel, da lahko oblečem rdečo majico. Znova izjemno delo vse ekipe, kar je dalo Primožu moč za zmago, meni pa moč, da sem zdržal do cilja. To je izkušnja, ki je v življenju še nisem doživel, in s ponosom bom nosil majico vodilnega.« V nizozemski ekipi vlada odlično razpoloženje. »Očitno imamo zdaj tri kapetane in morda prihaja še kdo,« se je šalil Roglič, ki je svojemu prijatelju na cilju podelil brezplačni nasvet. »Danes moraš spati v rdeči majici, jaz to vedno storim,« z dobro voljo ni skoparil Zasavec, Kuss pa mu ni ostal dolžan. »Mora tudi spodnje perilo biti rdeče?« ga je vprašal.

180 kilometrov ekipnega kronometra preveč tudi za Jumbo-Vismo

Po izjemni sobotni predstavi so kolesarji Jumba leteli tudi na začetku včerajšnje devete etape od Cartagene do Caravace de la Cruz (184,5 km), ki jo je zaznamoval močan veter. Zaradi njega so se naredili tako imenovani ešaloni, glavnino pa je razbila ravno nizozemska ekipa, ki si je skupaj z Remcom Evenepoelom, Matevžem Govekarjem in tremi kolesarji Bore-Hansgrohe že privozila minuto prednosti pred vso konkurenco. »Začeli smo izjemno hitro v vetru, a nato smo se strinjali, da lahko malce upočasnimo,« je izjemen začetek, kjer so kolesarji vozili s povprečjem, višjim od 51 kilometrov na uro, komentiral Primož Roglič.

Ob vetru jo je organizatorjem na cilju zagodel še dež. Na vrhu ciljnega vzpona do Caravace de la Cruz je deževalo prvič po letu in pol, kar je na cesto prineslo veliko blata in časi za skupno uvrstitev na dirki so se zabeležili dva kilometra pred ciljem. Tam je v boju za rdečo majico novi dve sekundi tekmecem ukradel Roglič, ki je prvi teden končal v izjemni formi. Do zmage je po uspešnem pobegu prišel Nemec Lennard Kämna, ki je s tem postal 106. kolesar, ki je dobil etapo na vseh treh tritedenskih dirkah. Letos sta ta dosežek dosegla še Danca Mads Pedersen in Magnus Cort, med izbranci pa sta tudi Roglič in Matej Mohorič. »V zadnjih mesecih sem resnično garal za ta uspeh,« je bil razumljivo zadovoljen Nemec. Danes je v Španiji prvi prosti dan na dirki.

*** Znova izjemno delo vse ekipe, kar je dalo Primožu moč za zmago, meni pa moč, da sem zdržal do cilja. To je izkušnja, ki je v življenju še nisem doživel, in s ponosom bom nosil majico vodilnega. Sepp Kuss, kolesar ekipe Jumbo-Visma