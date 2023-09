Na drugi sobotni tekmi bodo Domžale v mini derbiju gostile Koper. Izvrstno tekmo so Domžalčani odigrali v Mariboru, medtem ko je Koper za zeleno mizo dobil odpovedano tekmo z Rogaško. Dušan Kosić proti Zoranu Zeljkoviću. Soočenje dveh trenerjev ljubljanske nogometne paradigme, ki navkljub upoštevanju nogometne realne politike težita k gledljivemu nogometu. Tekma, na kateri je pričakovati gole na obeh straneh in na kateri ne bi presenetil remi, za kar stavnica ponuja koeficient 3,20, v kombinaciji z goli na obeh straneh pa 4,10.

Od birokratskih ukrepov prizadeta Rogaška bo na uvodni nedeljski tekmi gostila Radomlje. Če bodo Radomlje prizadevne kot drugi polčas proti Bravu, se lahko nadejajo zmage. Kar se dvojnih znakov tiče, je prej za staviti v njihovo korist, za kaj več pa se zdi smiselna kombinirana stava, da bodo v Krškem skupaj padli vsaj trije goli in da bosta zadeli obe ekipi, za kar je na voljo koeficient 1,95.

Na drugi nedeljski tekmi bo prvouvrščeno Celje gostilo drugouvrščeni Maribor. Celje je med tednom skoraj presenetilo favorizirani Maccabi. Tako »žur igralca«, kot je Jegor Prucev, mladi Rus v celjskih vrstah, že dolgo ni bilo na naših terenih. Obenem je težko pomniti, da bi bilo Celje kdaj takšen favorit proti Mariboru, pri čemer je tudi 2,15 visoka stavniška kvota na njihovo zmago izjemno privlačna. In še zadnja tekma med Muro in Olimpijo. Ob Muri in Rogaški je Olimpija do sedaj prejela največ golov v ligi (11), kar je ogromno, a Mura obenem težko zadeva. Vendarle je Olimpija favorit, koeficient 2,05 na njeno zmago pa privlačen.