Tokrat je 25-letna pevka in igralka v videoposnetku, ki ga je v torek delila na instagramu, dejala, da njen oče ni želel, da bi se ljudje ukvarjali z njegovim rojstnim dnevom. »Ko je bil še živ, ni hotel, da bi kdo praznoval njegov rojstni dan in mu ob njem zaželel srečo, nič takega,« je pojasnila. Dodala je, da so jo v preteklih letih oboževalci njenega očeta nadlegovali, ker ob njegovem rojstnem dnevu ni delila objav na družbenih omrežjih. »Bili so časi, ko nisem objavila ničesar za očetov rojstni dan, in ljudje so bili zmedeni,« je dejala. »V bistvu so merili mojo ljubezen do očeta po tem, kaj objavljam na instagramu.« Michael Jackson je umrl 25. junija 2009 zaradi akutne zastrupitve z zdravili, ki jih je užival zaradi nespečnosti. Zdravnik Conrad Murray, ki je bil odgovoren zanj in mu je predpisoval zdravila, je bil kasneje obsojen na štiri leta zapora zaradi nepravilne skrbi za pacienta in umora iz malomarnosti, a so ga po dveh letih izpustili zaradi prenatrpanosti zapora.