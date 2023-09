Svetniki in svetnice so se žrtvam ujme na začetku seje poklonili z minuto molka.

DZ je zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 sprejel v četrtek. Zastavljen je v štirih sklopih. To so ukrepi za pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter sanacijski in preventivni ukrepi na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Slednji bodo nadgrajeni z zakonom o obnovi, ki ga bo še pripravila vlada, sta na seji svetnikom predstavila ministra za finance ter naravne vire in prostor Klemen Boštjančič in Uroš Brežan.

Med ukrepi, ki so bili na četrtkovi seji DZ deležni največ pozornosti, so prostovoljne solidarnostne sobote v gospodarstvu oz. obvezni solidarnostni prispevek. Solidarnostni soboti bosta dve, prva letos in druga prihodnje leto, kdor se za to ne bo odločil, pa bo prispeval 0,3 odstotka od svoje obračunane dohodnine. Pri tem se bo v osnovo za izračun solidarnostnega prispevka vštelo tudi dohodke iz kapitala in oddajanja v najem ter del plačila za poslovno uspešnost. Podjetja bodo prispevala 0,8 odstotka od osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Kot je na današnji seji pojasnil predsednik komisije državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad, so se člani komisije strinjali, da je čimprejšnja uveljavitev zakona nujno potrebna za zagotovitev hitre pomoči gospodinjstvom, gospodarskim subjektom in občinam na prizadetih območjih. V ta namen so takoj vložili predlog odložilnega veta, da ga lahko svetniki na današnji seji zavrnejo in tako odprejo pot k hitri izvedbi interventnih ukrepov, ki jih vključuje zakon.

Svetniki so se v razpravi zahvalili vladi in strokovnim službam za hitro ukrepanje po poplavah in zemeljskih plazovih v začetku avgusta. Kljub pomislekom glede nekaterih rešitev, ki jih prinaša zakon, so slednjega podprli in glasovali proti odložilnemu vetu.

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič in nekateri svetniki so ob tem pozvali k spremembam postopka sprejemanja zakonov, kot je obravnavani, na način, da bo ta potekal hitreje. Ob tem je Lotrič na seji ter v izjavi za medije po seji izrazil prepričanje, da bo priprava in sprejemanje nadaljnjih zakonov, kot je napovedani zakon o obnovi, potekalo po ustaljenih procedurah in bodo deležniki imeli dovolj časa za široko razpravo.

Vlada predlaga, da na novelo zakona o naravnih nesrečah ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, zato je za danes že sklicana izredna seja DZ.