Poplavljeni podvozi priložnost in izziv

Ljubljanske podvoze in podhode ob vsakem malo večjem deževju tradicionalno zalije voda. Recimo tistega na koncu (ali pa začetku, kakor pač gledate) Celovške ceste pri Unionu. Tudi ta teden je bilo tako. Nič nenavadnega ni, če je na dnu podvoza dva metra vode. Kljub temu pa se prav vsakič tradicionalno najdejo vozniki, ki v to vodo zapeljejo. Tradicionalno plezajo skozi okna in se rešujejo in pri tem jih Ljubljančani, kaj pa drugega, snemajo s telefoni, da bodo dokazi o briljantnem umu potomcev koliščarjev ostali tudi zanamcem.