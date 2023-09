Šesti dvoboj na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA (doslej trije v kvalifikacijah in dva na glavnem turnirju), bo tretji krog zadnjega grand slama za Kajo Juvan, prav tako tudi za njeno nasprotnico, prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek, nekaj posebnega in se ga obe kot resnično dobri prijateljici iskreno veselita. Ko sta se pri štirinajstih spoznali in se hitro zbližali, je takratni Kajin trener Robi Cokan napovedal Igi veliko kariero, po tem, ko je videl njeno igro.

Po zmagi v drugem krogu je bila Kaja Juvan utrujena, a zgovorna: »Dvoboj z Lauren Davis je bil zares nenavaden. Čeprav je Američanka na lestvici WTA dvajset mest za Italijanko Elisabetto Cocciaretto, ki sem jo premagala v prvem krogu, je bilo težje.« Dobre pol ure pred tekmo je šele prenehalo deževati, zrak nad New Yorkom je bil vlažen, sonce je »peklo« gledalce ob igrišču številka 12, še huje je bilo obema igralkama. V drugem nizu je Davis poiskala zdravniško pomoč, da so ji zmasirali že prej povito roko, potem je postalo slabo še Kaji Juvan: »V bistvu sva se neprestano opazovali, katera je bolj zdelana, zato niti slučajno nisem hotela pokazati, da mi ni dobro. Ko ni šlo več, sem zdravniško pomoč poiskala tudi sama, na klopi izbruhala v vrečko odvečno tekočino in odleglo mi je. Po tem je šlo samo še v mojo smer – k zmagi. Spet se je izkazalo, podobno kot na prejšnjih dvobojih v New Yorku, da uvrstitev na lestvici WTA ali ATP ne kaže trenutne prave moči igralke ali igralca. Točke se zbirajo celotno leto, nekateri so boljši na pesku kot na trdih podlagah ali travi in obratno. Mislim, da je Iga Swiatek med ženskami trenutno najboljša na vseh podlagah in ima najbolj vsestransko igro.«

Zaradi slabega počutja na dieto

Po zmagi nad Američanko je ekipa Dnevnika iskreno čestitala tudi njenemu trenerju Oscarju Serranu za odlično opravljeno delo. Bil je, kot vedno, skromen: »Ne jaz, vse je naredila Kaja!«. Mimogrede: Kaja Juvan ima dva trenerja, ob Špancu še Slovenca Nika Razborška, ki jo na turnirjih po svetu spremljata izmenično. Sicer pa se Kaja in Iga redno slišita vsaj po telefonu, pogovarjata se v angleščini, največ seveda o tenisu in njunih občutkih. V New Yorku je, ko še nista vedeli, da si bosta na igrišču stali nasproti, Poljakinja povabila Slovenko na večerjo v japonsko restavracijo, v kateri sta si privoščili ramen z rezanci, ki kot vse testenine sodijo v ustaljen jedilnik športnikov. Med prijetnim kramljanjem dobrih prijateljic je Iga podarila Kaji pisan ovitek za telefon. Prijateljstvu navkljub pa Ljubljančanka napoveduje, da se bo na nasprotnico v tretjem kolu pripravila kot na vsako drugo – temeljito in z željo po zmagi.

So pa Juvanovi zaradi slabosti med dvobojem z Lauren Davis predpisali strogo dieto s kuhanim rižem in kuhanim piščancem. Ni bila preveč navdušena, a je pridno upoštevala jedilnik. Prvi as OP ZDA Novak Đoković nam je o svoji prehrani zaupal, da ima v dneh, ko ne igra, na krožniku dva kosa lososa in dva dobro pečena sladka krompirja. Pred tekmami pa Srb uživa testenine na olivnem olju z zelenjavo. V teniškem svetu še vedno nepozabljene so kršitve predpisane prehrane za športnike nekdanje prve dame španskega tenisa Arantxe Sanchez Vicaro, ki je kljub budnemu očesu mame in ostalih priskledniških sorodnikov, ki so potovali z njo na njen račun, redno uspevala zbasati dve pici naenkrat. Če ni šlo drugače, se je z njima zaklenila v stranišče in ju veselo pohrustala. Ni se vznemirjala, naj ji je sopotniška druščina pred vrati še tako razburjeno grozila. Prizor sva slovenska novinarja na lastne oči videla pred davnimi leti v Wimbledonu.

Številni z ljubezenskimi težavami

Drugače od večine igralk in igralcev, po OP ZDA spet prvi igralec sveta Novak Đoković v New Yorku ne prebiva v hotelu Intercontinental na vzhodni 48. cesti na Manhattnu, ampak v idiličnem kraju z domišljenim imenom Alpina, v katerem naj bi potočki in slapovi spominjali na prizore izpod Alp v Evropi. Mir pred dvoboji najde v krogu svoje družine. Podobno sta zbranost v družbi svojih izbrank in družine nabirala Roger Federer in Rafael Nadal, ki se zelo želi vrniti na igrišče, vendar zdravniki ocenjujejo, da njegove poškodbe še niso dovolj pozdravljene.

Po prvih dveh krogih v New Yorku najbolj odmeva poraz Grka Stefanosa Cicipasa, ki že nekaj mesecev komaj kdaj ulovi kakšno zmago. Vzrok naj bi bil jasen, Grk je neskončno zaljubljen v Španko Paolo Badoso. Amorjeva puščica ga je zadela podobno kot nekoč zdaj že daljši čas poškodovanega Avstralca Nicka Kyrgiosa. Izstrelila jo je postavna Avstralka hrvaških korenin Ajla Tomljanović, ki se ji je v New Yorku obnovila poškodba in se je izpisala s turnirja. Zaradi nje je po Kyrgiosu za več kot leto dni »pozabil«, kako se igra tenis, tudi Italijan Matteo Berettinni. Potem, ko sta se razšla, je spet začel zmagovati. Podobno se dogaja Avstrijcu Dominicu Thiemu, ki mu je glavo najprej zmešala srbska Francozinja Kristina Mladenović, potem pa še bolj plesalka, cirkuška artistka in model Lill Paul-Roncalli. Flushing Meadows park je zapustil s predajo.