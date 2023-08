Med carinsko preiskavo so ugotovili, da so cigarete od leta 2019 dostavljali avtoprevozniki iz Črne gore in jih nato skladiščili. Zasegli so jih zaradi neverodostojne dokumentacije, netočnih podatkov o blagu in podjetjih, ki sodelujejo v zunanjetrgovinskem postopku, so še sporočili.

Ministrstvo za finance je s pravnomočno odločbo potrdilo odločbo carinskih organov o odvzemu blaga, cigarete pa bodo uničili po zakonsko določenem postopku.