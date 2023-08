Zaradi Idalie ponekod na Floridi že dežuje in poplavlja, med drugim južno od Tampe. Guverner Ron DeSantis je pozval prebivalce 21 okrožij, ki so jih odredili za evakuacijo, naj čim prej odidejo z domov in najdejo zatočišče zunaj ogroženih območij. Po njegovih besedah bo to najhujši orkan v zadnjem stoletju.

Gladina voda višje za pet metrov

Vremenoslovci pričakujejo, da bo Idalia dosegla celino kot orkan četrte kategorije, trenutno je še druge kategorije. Glede na napovedi bo območje prizadelo obilno deževje, saj bi lahko ponekod padlo do 300 milimetrov dežja, in veter s hitrostjo do 250 kilometrov na uro. Ponekod na obalnih območjih pričakujejo, da se bo gladina vode dvignila do pet metrov.

Najhuje naj bi bilo na območju mest Tampa in St. Petersburg, kjer živi okoli tri milijone ljudi. Neurje, ki bi lahko ogrožalo življenja, pričakujejo predvsem na območju Floride ob Mehiškem zalivu, od Tampe do regije Big Bend, so sporočili iz Zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema).

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) poleg tega ob zahodni obali Floride napoveduje možnost tornadov in hudourniških poplav.

Razglasili izredne razmere

DeSantis je sicer že v torek za 46 okrožij razglasil izredne razmere. Predsednik ZDA Joe Biden pa je v ponedeljek po pogovoru z DeSantisom razglasil izredne razmere za celotno Florido in obljubil popolno podporo zveznih oblasti. Poleg Floride je NHC opozorila pred neurjem izdala tudi za Georgio in Južno Karolino.

Idalia je že v ponedeljek zajela dele jugovzhodne Mehike, v torek pa dele Kube, kjer je med drugim poplavljalo v Havani, brez elektrike pa je ostalo okoli 200.000 ljudi.