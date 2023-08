Jasno je, da bo v slovenski reprezentanci prej ali slej nujna pomladitev. Toda potrebujemo košarkarje, ki bodo igrali na veliki klubski sceni. Teh ni veliko, kar me skrbi. Na SP, OI in tudi EP tekmujemo proti najboljšim na svetu, asom iz lige NBA in evrolige. Če se pri nas potegujejo za mesto v reprezentanci fantje, ki dobivajo drobtinice v slovenskem prvenstvu, ne moremo pričakovati čudeža. Vsi skupaj moramo pomagati mladim igralcem, da bi prilezli do višje mednarodne ravni. Ne bi se rad vmešaval v politiko klubov, vendar sem zaskrbljen, ker razen Cedevite Olimpije že dolgo nihče ne vstopa na mednarodno sceno, če odštejemo obe ligi ABA. S tem slovenska košarka veliko izgublja, saj mladi ne morejo pridobivati potrebnih izkušenj.

Zakaj mladi množično odhajajo v tujino? Menim, da imamo v Sloveniji kakovostne trenerje, verjetno pa poligoni niso pravi in razmere niso primerljive s tujino. Močna reprezentanca mora imeti močno domače prvenstvo in v tej smeri bi morali razmišljati naši klubi. Zoran Dragić, Edo Murić, Jaka Blažič in Klemen Prepelič so se mladi uvrstili v reprezentanco, čeprav so igrali v slovenskih klubih. Toda razmere v klubih so bile takrat boljše, kot so danes. x Delo/Priloga SP v košarki 2023