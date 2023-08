Obdavčitev izrednih dobičkov bank bi bila upravičena

Vlada razmišlja o obdavčitvi izrednih dobičkov bank. Ukrepu so naklonjene vse koalicijske stranke. Prvi mož NLB Blaž Brodnjak pravi, da gre za “politični populizem” in da banke “niso vojne dobičkarice”. Številke govorijo drugačno zgodbo: slovenske banke služijo z višjimi obrestnimi merami pri posojilih, pri depozitih pa so komitentom zaprle pipico.