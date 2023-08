Sedmi festival Grounded bo od danes do sobote potekal na šestih prizoriščih, na katerih bodo skozi niz pogovorov in okroglih miz odpirali vprašanja o vrednoti miru, o tem, kako se mednarodna arhitektura miru odziva na sodobne konflikte ter kako so z zagotavljanjem miru in človekovih pravic povezane socialne in ekonomske pravice. Poleg pogovorov dajejo festivalu pomembno noto tudi progresivna klubska elektronska kultura in koncerti, na katerih se bo letos predstavilo več kot 25 domačih in tujih ustvarjalcev, ki prihajajo iz sodobne klubske eksperimentalne glasbe, postžanrske elektronike in postpop ekstravagance.

Ob tem so pred dnevi že izdali žanrsko raznoliko kompilacijo Grounded – Peace z glasbo prodornih lokalnih in mednarodnih producentov, ves izkupiček od prodaje pa bodo namenili podpori ukrajinskim prizadevanjem za pravičnost in mir ter ukrajinski vojski​ LGBTIQ+. »Mir je pogoj za izvrševanje človekovih pravic – v času vojne in nasilja so svoboda izražanja, pravica zbiranja, osebna svoboda, svoboda veroizpovedi, duševna in telesna nedotakljivost in ne nazadnje pravica do golega življenja suspendirani. Vsaka vojna je množična in sistematična kršitev človekovih pravic, njene žrtve so odrasli in otroci brez prihodnosti: ubiti, pogrešani, posiljeni, mučeni, pregnani in zaprti,« so zapisale organizatorke festivala.

Mir, a ne za vsako ceno

Uresničevanje človekovih pravic je temeljni pogoj za obstoj miru, pri čemer se razpirajo dodatna vprašanja in zagate ali, kot pravi ena od letošnjih gostij festivala Grounded Aida Čerkez, novinarka v štiri leta obleganem Sarajevu: »Mir, a ne za vsako ceno.« Organizacijska ekipa pri tem dodaja: »V Palestini je mirovni proces evfemizem za kolonializacijo z mirovnimi sredstvi, v Bosni je daytonski mirovni sporazum drugo ime za 20-letno stagnacijo države in utrjevanje nacionalizma. Zato mir ne more in ne sme biti le stanje odsotnosti vojne, ampak stanje pravičnosti in blaginje za vse. Ali kot pravi geslo gibanja Black Lives Matter: 'No Justice, No Peace'.«

Festival bodo odprli danes ob 17.30 na Muzejski ploščadi, kjer bo potekala razprava Misliti (o) mir(u) iz postjugoslovanskih prostorov s Slađano Lazić, ob 19.30 pa bo okrogla miza Mir in moč spomina, na kateri bodo sodelovali Marta Verginella, Janez Lombergar, Vasilka Sancin in Ksenija Horvat. Že prejšnji teden so v Pritličju odprli tudi razstavo umetnic in umetnikov z ukrajinskimi koreninami Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje in svobodo, s katero želi mednarodna skupnost ukrajinskih ustvarjalcev UARTIST povečati vidnost običajnih in izjemnih ljudi, ki so se znašli v žarišču vojne in so pogosto njene prve žrtve, ter tako izkazati spoštovanje njihovemu prispevku k prizadevanjem za zmago življenja in svobodo. Obiskovalci lahko z nakupom njihovih del podprejo delovanje skupnosti UARTIST, ustanovljene po začetku ruske vojaške invazije z namenom povezovanja ukrajinskih umetnic in umetnikov med vojno.

Glasbeni program, ki so ga zasnovali skladno z najaktualnejšimi smernicami elektronske glasbe, bo potekal v klubih in na dvorišču AKC Metelkova. To plast dogajanja bo nocoj ob 22. uri v klubu Channel Zero odprla glasbenica in vokalistka Babynymph iz Aten, ki jo odlikuje ustvarjanje pornpop zvočne pokrajine, pri čemer se ironično poigrava s pretirano moškostjo in »kriči hiperženstvenost«. Jutri zvečer se bodo z južnega dvorišča slišali zvoki domačega kvir kolektiva Ustanova, v klubih Gromka in Menza pri koritu pa bodo pozneje med drugim divjali ritmi ameriško-ukrajinskega dvojca Sha Ru, NURSE3D in pa LOTIC – ta je v preteklosti sodelovala tudi z islandsko zvezdo Björk. V soboto bodo glasbeni program s pestrim naborom nastopajočih sklenili v klubih Monokel in Tiffany.