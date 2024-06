Policisti so med kontrolo prometa izvajali tudi meritev hitrosti. Nekaj minut čez polnoč so ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki je na delu ceste v naselju, kjer je hitrost s postavljeno prometno signalizacijo omejena na 70 vozil s hitrostjo kar 146 kilometrov na uro.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so med preverjanjem dokumentov ugotovili, da gre za voznika začetnika. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na sodišče. Predpisana kazen za ugotovljeni prekršek je globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.