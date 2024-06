V sredo dopoldan so s potniške ladje Audace, na kateri je bilo 85 članov posadke in potnikov, sporočili, da vanjo vdira voda. 25-metrsko plovilo je bilo takrat nekaj kilometrov od obale v Gradežu, kamor je bilo na poti iz Trsta. Na pomoč so jim priskočili pripadniki obalne straže, policije in gasilcev. S patruljno ladjo so s potapljajočega se plovila rešili tako posadko kot potnike, med katerimi so bili tudi tuji turisti.

Vsi so prejeli zdravstveno oskrbo, šest ljudi pa so preventivno prepeljali na urgenci v Tržiču in Palmanovi, vključno z dvema članoma posadke, ki sta utrpela odrgnine in opekline med spuščanjem reševalnih čolnov.

Ladja delno potonila

Vzrok za nesrečo ladje, ki povezuje kraja v Tržaškem zalivu, zaenkrat ostaja neznan, pristojni organi so že začeli preiskavo. Kot je v sredo poročala Ansa, je plovilo le delno potonilo.

Na pol potopljeno plovilo so s tremi vlačilci odpeljali v pristanišče Porto Nogaro. Tam naj bi tudi potekala preiskava nesreče.