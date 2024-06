Vlada je spremenila predlog nove uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki zdaj med drugim predvideva dva centa višje marže za liter bencina in dizelskega goriva. Opustila je tudi namero za podaljšanje intervala za določanje cen goriv s 14 na 28 dni, je razvidno iz vladnega gradiva v obravnavi. K temu so jo večkrat pozvali trgovci.

Po predlogu, objavljenem na spletnih straneh vlade, bi bila najvišja dovoljena marža trgovcev 0,0994 evra za liter bencina in 0,0983 evra za liter dizelskega goriva. V obeh primerih bi to pomenilo dva centa več kot doslej. Najvišja dovoljena marža za liter kurilnega olja je predvidena pri nespremenjenih 0,08 evra.

Če bo predlog potrjen, se bosta marži za bencin in dizel vrnili na raven pred decembrskim posegom vlade vanje.

Nova uredba bo začela veljati predvidoma 18. junija.

Predlog razburil trgovce

Prvotni predlog uredbe je močno razburil trgovce. V Trgovinski zbornici Slovenije so opozorili, da bi takšna uredba močno otežila naložbe naftnih družb ter s tem zavrla njihov razvoj in zeleni prehod. Dolgoročno bi lahko prišlo tudi do stečajev, posledično pa težav pri oskrbi z energenti.

Vlado so k premisleku pozvali tudi v Petrolu in slovenski podružnici madžarskega Mola. Kot so med drugim opozorili, trenutne višine marž ne zadoščajo za pokrivanje operativnih stroškov, ki zaradi inflacije in naraščajočih stroškov dela rastejo.