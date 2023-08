Zaradi močnih padavin je Kamniška Bistrica s seboj prinesla kar nekaj naplavin, kar je na območju občine Domžale povzročilo razlivanje reke iz struge in ustvarjanje novih strug, poškodbe na rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici, predvsem pa poškodbe železniškega mostu pri Papirnici Količevo in mostu na regionalni cesti Želodnik–Trzin. Poplavljanje reke je neposredno ogrožalo varnost in premoženje prebivalcev na več lokacijah vzdolž Kamniške Bistrice, predvsem v naseljih Homec - Nožice in Bišče, poplave pa so prizadele tudi naselje Depala vas. »Upravi za zaščito in reševanje ter v vednost predsedniku vlade in resornim ministrom je bil poslan dopis v zvezi z nadomestitvijo mostu čez Kamniško Bistrico na cesti Videm–Beričevo s pontonskim mostom. Ta bi zagotovil ustrezno rešitev za ponovno povezavo širšega območja Zasavja z osrednjo Slovenijo, še posebej za tovorni promet,« so sporočili iz domžalske občine in dodali, da so dopis poleg županje Renate Kosec podpisali tudi župani občin Dol pri Ljubljani, Hrastnik, Litija, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Ukrepi v povodju Kamniške Bistrice

Na območju Nožic in Bišč so bili ob Kamniški Bistrici že izvedeni protipoplavni ukrepi, ki jih izvajajo pristojne državne službe. V Nožicah je urejen nasip s skalami, ki je preprečil prelivanje reke iz struge. »V Biščah smo pristopili k reševanju spodjedanja brega, ki je predstavljalo neposredno nevarnost za tamkajšnje prebivalce. V sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje je na lokaciji dvakrat posredoval helikopter boeing chinook iz Španije in poskušal zajeziti spodjedanje z betonskimi prekladami, vendar zaradi močnega toka reke in nestabilnega terena posredovanje ni bilo uspešno,« so še povedali in dodali, da so spodjedanje nazadnje zajezili z odstranjevanjem peščenih nanosov in preusmeritvijo Kamniške Bistrice v staro strugo, s tem pa je bila zaustavljena neposredna nevarnost novega spodjedanja brega. Dela v Biščah bodo nadaljevali, da se zagotovi dolgoročna zaščita pred poškodbami terena v primeru ponovnega porasta reke.

Drugi ukrepi na območju domžalske občine

Zaradi popolne zapore mostu čez Kamniško Bistrico na Viru in uvedbe obvozov so bili na najbolj obremenjenih cestnih odsekih prilagojeni intervali semaforjev. Zastoji, ki nastajajo na območju Domžal predvsem v času prometnih konic, bodo s postavitvijo začasnega mostu vsaj delno razbremenjeni. Most bodo postavili dolvodno od obstoječega, sprva je po navedbah direkcije predvidena vzpostavitev izmenično enosmernega prometa. V načrtu je tudi vzpostavitev dvosmernega prometa s postavitvijo dodatnega začasnega montažnega premostitvenega objekta, so dodali.

Županja Domžal Renata Kosec je dejala, da so na občini zadovoljni, saj so dela stekla hitro, najprej čiščenje in odstranjevanje naplavin, nato pa tudi vse ostalo, potrebno za postavitev začasnega mostu. Tako se bo razbremenilo prometno obremenjeni center Domžal, kjer predvsem v času prometnih konic prihaja do zastojev. Med močnim deževjem je zaradi podrtega drevesa prišlo tudi do poškodbe mostu čez Kamniško Bistrico na Podrečju. Ograja na mostu, ki je bila poškodovana, je že sanirana, zato je most normalno prehoden.