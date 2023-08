Kot so sporočili iz Fursa, so danes z osebno vročitvijo odpremili 19.385 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. To je 58 odstotkov vseh vloženih ugovorov, za ostale zavezance postopke odmere dohodnine nadaljujejo.

V zvezi z dohodnino 2022 je finančna uprava marca in maja v dveh paketih izdala nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov. Zoper njih je ugovor vložilo 33.491 zavezancev oz. 2,16 odstotka vseh. Skoraj dve tretjini ugovorov se je nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Med danes izdanimi odločbami o odmeri dohodnine jih je 15.918 z vračili, 2808 z doplačili in 659 brez vračila ali doplačila. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe, v enakem roku bo izvršeno tudi nakazilo na transakcijski račun zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve.

Ponovno so se začeli izvajati tudi procesi opominjanja in vročanja začasno ustavljenih odmer, pri čemer na Fursu zagotavljajo, da v procesih izvršbe in nadzora še vedno v kar največji meri poskušajo upoštevati razmere, ki so jih zaradi poplav utrpeli zavezanci na najbolj prizadetih območjih.

Kot so spomnili, je v skladu z odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo avgusta letos, za fizične in pravne osebe možen odlog plačila obveznosti, kot so davki, prispevki, globe in podobno, za največ 24 mesecev. Zahtevo lahko zavezanci vložijo v času veljavnosti odloka, to je do vključno 6. septembra.

Poleg tega že obstoječa zakonodaja tako pravnim kot fizičnim osebam omogoča, da z vlogo zaprosijo še za druge ugodnosti. Med temi so denimo odpis, delni odpis in odlog plačila davka, pa tudi plačilo v več obrokih.

Ni pa plačilnih ugodnosti mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno zavarovanje in prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Dostava pošte je na nekaterih prizadetih območjih sicer še vedno omejena. Iz Pošte Slovenije so sporočili, da so se razmere v dostavi že prejšnji teden izboljšale, vseeno pa redno dnevno na svojih spletnih straneh objavljajo seznam naslovnih pošt, kjer na večjem območju zaradi posledic poplav še vedno ni možno opraviti dostave.