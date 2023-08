Pred nakupom poiščite in preverite podatke o ponudniku izdelka, to je sedež podjetja, telefonsko številko, elektronsko pošto in račun, s katerim posluje, svetujejo na zdravstvenem inšpektoratu. Podatki verodostojnih ponudnikov so načeloma dostopni na njihovi spletni strani.

Če ponudnik izdelkov ni razkrit, sledljivost izdelkov, ki je eden temeljnih elementov varnosti, ne more biti preverjena. Izdelki zato lahko predstavljajo tveganje za zdravje, opozarjajo.

Neznani ponudnik za promocijo svojih izdelkov uporablja lažno oziroma ukradeno identiteto znanih osebnosti, denimo igralcev, pevcev, politikov, zdravnikov in drugih. Prav tako navaja mnenja uporabnikov, ki so največkrat izmišljena.

Pri predstavljanju oziroma oglaševanju izdelkov za namene prodaje uporablja prepovedane trditve, ki prehranskemu dopolnilu pripisujejo lastnosti kot so preprečevanje, zdravljenje ali ozdravljenje bolezni pri ljudeh. Take trditve se lahko uporabljajo le za registrirana zdravila.

Tvegane spletne strani, ki oglašujejo prehranska dopolnila, so: Keto Diet, Uromexil Forte, Inspilar, DiaDrops, Prostaline in Cardiform. Na teh spletnih straneh nakup prehranskih dopolnil na zdravstvenem inšpektoratu močno odsvetujejo.

Priporočajo obisk spletne strani Varni na internetu, kjer Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT ozavešča o informacijski varnosti.