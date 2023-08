Angleškim nogometašicam je v tretjem zaporednem poskusu le uspelo premagati urok polfinalnih tekem na svetovnih prvenstvih. Levinje so med najboljše štiri reprezentance prišle že leta 2015 v Kanadi, ko so morale priznati premoč Japonkam (1:2). Tudi pred štirimi leti v Franciji so Angležinje igrale v polfinalu, a so bile tam od njih boljše za zdaj še aktualne svetovne prvakinje Američanke. Tudi najuspešnejša reprezentanca svetovnih prvenstev je bila boljša z izidom 1:2.

Še tretje prvenstvo zapored so Angležinje zaigrale v polfinalu. Tokrat pred polnimi tribunami stadiona v Sydneyu v Avstraliji, kjer je celotni stadion držal pesti za domačinke, ki so prvič v zgodovini prišle v tako pozen del tekmovanja. Angležinje so v prvem polčasu unovčile izkušnje nastopanja na najvišji ravni in samozavest, ki so jo dobile z naslovom evropskih prvakinj lani. Terensko premoč so kronale v 36. minuti, ko je z neubranljivim strelom v levi kot vratarke Arnold zadela Ella Toone.

Kerrova od junakinje do tragične junakinje

Angležinje so dominirale v prvem polčasu, nato pa ob začetku drugega dela nespametno premoč prepustile tekmecem, ki so začele pritiskati in iskati gol za izenačenje. Tega je v 63. minuti s pravim evrogolom dosegla prva domača zvezdnica Sam Kerr. 29-letna napadalka je žogo sprejela na svoji polovici igrišča, z žogo stekla v protinapad in nato s skoraj 30 metrov zabila izjemen zadetek, ki je na noge spravil celoten stadion domačih navijačev.

A veselje ni trajalo dolgo, saj so se le osem minut po izenačenju znova znašle v zaostanku. Veliko napako domače obrambe je izkoristila najboljša igralka tekme Lauren Hemp. Avstralke se niso predale, vse moči so usmerile v napad. Angležinje so trpele, tudi zavoljo slabih izkušenj iz preteklih polfinalnih tekem, a žoga domačim nogometašicam ni več želela v mrežo. Najlepšo priložnost je zapravila prav glavna junakinja domače vrste Sam Kerr, ki je v 85. minuti žogo s šestih metrov poslala prek vrat. Sledil je šolski protinapad Angležinj, zmagoviti zadetek za končnih 3:1 pa je dosegla Alessia Russo.

»V 81., 83. in 85. minuti smo imeli tri priložnosti za zadetek. To je naša napaka, da smo izgubili dvoboj, a sem zelo vesel odziva navijačev, ki so spodbujali igralke tudi ob porazu,« je bil razočaran domači strateg Tony Gustavsson. »Imele smo ogromno priložnosti, a nikakor nismo zadele. Občutek je, kot bi razočaral celo nacijo, ki nam daje resnično fenomenalno podporo. Navijači so fantastični in vem, da bodo prišli tudi na tekmo za tretje mesto,« je bila potrta igralka sredine igrišča Katrina Gorry. Razumljivo nasprotno razpoloženje je bilo v taboru Angležinj. »Smo v finalu, kar je neverjetno. Dobile smo še eno zelo težko tekmo. Občutek je že, kot bi zmagale, a prvenstva še ni konec,« je hitro prešerno veselje mirila trenerka Anglije Sarina Wiegman.