Zeleno-beli bodo glede na razplet prve tekme na stadionu Ali Sami Yen iskali senzacijo in lovili zaostanek treh golov. Na prvi tekmi prejšnji teden, ko je v nogometno prebujeni Ljubljani na skorajda povsem polnih Stožicah turški velikan potrdil status favorita, so slovenski prvaki navdušili z borbeno predstavo, a so oranžno-rdeči kaznovali vsako njihovo napako.

»Za klub, za igralce, zame in osebje je zelo pomembno, da se na takšnih tekmah učimo. Ni še konec, čaka nas še povratna tekma, po njej pa nadaljujemo nastope v Evropi. Olimpija je doma velik klub, a Evropa za vse nas predstavlja nekaj novega. Prav zato moramo iti počasi, korak za korakom. Želimo si kontinuitete, zato moramo zdaj trpeti, čeprav si tega ne želimo,« je po porazu na prvi tekmi za spletno stran kluba dejal trener Joao Henriques.

Če bo Galatasaray v seštevku obeh tekem premagal Olimpijo, se bodo Ljubljančani preselili v zadnji krog kvalifikacij evropske lige. Tam jih bo čakal zmagovalec dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki (prva tekma se je v Bakuju končala z 2:1). Če pa bo Olimpija Galatasaraay izločila, pa bo njen tekmec na zadnji stopnički kvalifikacij za ligo prvakov boljši iz obračuna med Klaksvikom in Moldejem (na prvi tekmi je ekipa s Ferskih otokov zmagala z 2:1).

Olimpija je sicer do 3. kroga kvalifikacij prišla po uspehih proti latvijski Valmieri in bolgarskemu Ludogorcu, ne glede na razplet evropskega kvalifikacijskega poletja pa so si Ljubljančani že zagotovili vsaj skupinski del konferenčne lige.