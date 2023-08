»Iskreno povedano mi je žal vseh tistih, ki se opredeljujejo na podlagi takšnih notoričnih neresnic, vendar sem prepričan, da velika večina z gnusom zavrača takšne in podobne peticije in pobude, ki povzročajo nepopravljivo škodo družbi kot celoti in vsem nam,« pravi. Dodal je, da je vesel, da so peticijo medtem umaknili, kar je pričakoval, in da je bilo to tudi edino pošteno. Da spomnimo na razsodbo sodišča: podpisniki peticije trdijo, da je glasbenik dejal, da »mogoče ne bi smel v Beograd, ker so Srbi bolni, bolnike pa je treba obiskovati«. Navajajo še, da je dejal, da »bo prišel v Beograd šele, ko bo uničen z granatami, in da je treba Srbe odstraniti z orožjem«.

Prav tako je pevec dodal, da »izhajajoč iz ugotovljenih dejstev, da so objavljene informacije nepopolne, nepreverjene in zato neresnične, je stališče sodišča, da so bila besedila objavljena z namenom podpihovanja sovraštva do Dina Merlina med bralci«. Mimogrede, Dino Merlin je v Beogradu razprodal tri koncertne večere zapored, napovedali pa so, da bo imel tudi četrtega.