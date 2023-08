V kraju Gradačac, kakih šestdeset kilometrov severozahodno od Tuzle, je danes vladalo obsedno stanje. Vse razpoložljive policijske sile, vključno s pripadniki posebnih enot, so namreč lovile moškega, osumljenega vsaj treh umorov. Šlo naj bi za trenerja fitnesa in bodibilderja Nermina Sulejmanovića, ki naj bi danes zjutraj brutalno obračunal s tremi osebami. Na lokalnem tožilstvu so potrdili, da je moški s pištolo usmrtil bivšo ženo in še dva moška, očeta in sina. Ranil je še enega policista, ter na različnih lokacijah v domačem mestu še eno žensko in enega moškega. Umore je prek spletnega družbenega omrežja prenašal v živo. Okoli druge ure popoldan so lokalni mediji poročali, da naj bi osumljeni storil samomor.

Najmanj tri smrtne žrtve

Posnetek svojih dejanj naj bi zjutraj objavil na instagramu. »Tako. Da boste videli, kako je videti umor v živo,« naj bi rekel svojim sledilcem oziroma prijateljem, nato pa ustrelil bivšo ženo. Po navedbah sarajevskega portala Klix se je v ozadju slišal otroški jok. Lokalni mediji so sprva sicer poročali, da je Sulejmanović umoril tudi dojenčka, a ga očitno ni. V naknadnem videu je sporočil, da je otrok še živ. Po poročanju portala Avaz je osumljeni na instagramu v drugem posnetku sporočil, da je ubil dva sovražnika, očeta in sina, pa tudi bivšo ženo. »Upam, da mi je uspelo ubiti tudi policista,« je še dodal. V kakem odnosu je bil z drugima dvema umorjenima, trenutno ni znano.

Za časnik Dnevni Avaz je spregovoril župan Gradačca Edis Dervišagić. Dejal je, da se je v njihovem kraju zgodila velika tragedija. Sam sicer ni imel nobenih konkretnih informacij, po neuradnih podatkih pa naj bi šlo za družinski prepir, ki se je sprevrgel v grozovito nasilje. »Na žalost zdaj preštevamo mrtve in ranjene,« je izjavil.

Kraj umorov je obkoljen

Na terenu so vse razpoložljive policijske sile, ki osumljenca še iščejo. Na lov so poslali tudi pripadnike posebnih enot. Kraj Gradačac, v katerem se je okrutni zločin pripetil, je preplavljen s policisti. Nihče ne more iz njega in nihče ne more vanj. Po pisanju medijev pa so mu očitno že za petami, saj je po neuradnih informacijah moški celo streljal na policiste. Po drugih navedbah pa je že daleč stran od domačega kraja. Policija je zaenkrat skopa z informacijami.

Osumljeni je star znanec policije, ki naj bi bil vpleten tudi v preprodajo drog. Leta 2015 so ga aretirali zaradi sodelovanja v narko skupini, leto kasneje pa je bila zaradi napada na policista za njim razpisana mednarodna tiralica.