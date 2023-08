35-letni Nermin Sulejmanović, bodybuilder in inštruktor fitnesa, sicer pa tudi stari znanec policije, je včeraj v kraju Gradačac v BiH ubil tri osebe – nekdanjo ženo ter moška, očeta in sina, turška državljana. Slednja zaradi nerešenih poslovnih zadev. Dejanje je prenašal v živo na družbenem omrežju instagram. Ranil je še več oseb, tudi policista. Vsi, razen tega, so bili načrtne tarče. Šlo je torej za usmrtitve. Po poročanju lokalnih medijev je devetmesečna dojenčica, ki je bila zraven, ko je Sulejmanović ubil njeno mamo, v bolnišnici. Storilec je po umoril pobegnil, na stotine policistov ga je več ur lovilo. Lokacijo so odkrili prek njegovega telefona, skrival se je na zapuščeni farmi konjev v kraju Mionica. Ko je ugotovil, da zanj ni drugega izhoda, je storil samomor.

Pošast, ki je terorizirala celo skupnost

V Gradačcu so razglasili tridnevno žalovanje, opoldne pa na osrednjem trgu organizirali shod, protest, na katerem so zbrani zahtevali spremembe, ki bodo onemogočile tovrstno nasilje nad ženskami. Udeleženci današnjega protesta so zahtevali odgovornost za vse, ki so dopustili, da je storilec ostal na svobodi in je lahko zagrešil grozodejstvo. Opozorili so tudi na dejstvo, da je v tem primeru šlo za femicid oz. umor, povezan z družinskim nasiljem. V BiH je bilo po podatkih državne agencije za enakopravnost spolov v zadnjih dveh letih na ta način ubitih 19 žensk.

Zbrani zahtevajo tudi odstop predsednika tamkajšnjega sodišča in direktorja policije. »Morilec je bil pošast, ki je več let terorizirala mesto, nadlegoval in izsiljeval je tudi otroke,« je za Dnevni avaz povedal eden izmed prisotnih krajanov.

Da država v primerih družinskega nasilja ne ukrepa ustrezno, je za lokalne medije že prej opozoril tudi župan Gradčca Edis Dervišagić: »Če bi bilo drugače oz. če bi se ga zakonsko primerno sankcionirajo in bi mu prej odvzeli prostost, se ta gnusen zločin ne bi zgodil.«

Več kot sto ljudi všečkalo posnetek

Posnetek umorov v živo je na omrežju v nekem trenutku spremljalo dvanajst tisoč ljudi. 126 oseb je posnetek všečkalo. Vse osebe, ki so na omrežjih izkazale podporo morilcu in so poveličevale njegov zločin, bodo zaslišane, je napovedal federalni notranji minister Ramo Isak. Nekatere so že privedli na policijo. Posnetek zločinov in profil storilca sta bila aktivna še skoraj tri ure po objavi.

Že včeraj se je ugibalo glede motiva brutalnega krvavega pohoda. Pot do odgovora ni bila težka, saj je bil Sulejmanović znan po nasilni naravi. Še več – bivša soproga ga je zaradi družinskega nasilja policiji nazadnje prijavila mesec dni pred smrtjo. Prepovedi približevanja niso odredili, ker je v strahu, da bi jo ubil, prijavo umaknila. Strah je bil več kot očitno upravičen.

Po poročanju nekaterih medijev pa je prijavo podala le nekaj dni pred umorom, 7. avgusta pa naj bi občinsko sodišče predlog policije za prepoved približevanja zavrnilo. Nikoli mu ni bil odrejen niti kak drug ukrep. Da je žrtev družinskega nasilja, naj bi skrivala tudi pred prijateljicami.

Pretepel jo je do neprepoznavnosti

Zadnjih nekaj dni se je skrivala pri sorodnikih, a jo je 35-letnik našel. Proti njeni volji jo je odvedel s seboj, pri čemer je poškodoval enega od njenih sorodnikov. Odpeljal jo je v počitniško hišo, jo grozljivo pretepel, na koncu pa usmrtil. Dojenčka, ki je bil v prostoru, v katerem je bila ubita njegova mama, je rešil lastnik telovadnice, v kateri je bil storilec zaposlen kot trener. »Ležala je na tleh, v mlaki krvi. Bil je grozljiv prizor. Ženo je pretepel do neprepoznavnosti. Z Nerminom se že dolgo poznava, pri meni je delal. Z njim ni bilo nikoli nobenih problemov. Pojma nimam, kako se je to lahko zgodilo,« je Emir Džinović povedal za lokalne medije. Ko bo dojenčica zapustila bolnišnico, jo bodo predali socialni službi.