Posnetek umora deklice je bil na facebooku dostopen približno en dan. Na družbeno omrežje ga je v dveh delih naložil Tajec Wuttisan Wongtalay, ki je hčeri okoli vratu zavezal vrv, nato pa jo spustil s strehe zapuščene zgradbe v obmorskem tajskem mestu.

Wongtalay je nato sodil še sebi. »Bal se je, da ga žena ne ljubi in da ga bo zapustila,« je za Reuters povedal policist Jullaus Suvannin, ki vodi primer. Njegova žena je povedala, da je z njim živela eno leto; sprva je bilo vse v redu, nato pa je moški postajal vse bolj nasilen, včasih je udaril njenega sina, ki ga ima iz prejšnjega zakona.

Prepočasno ukrepanje facebooka?

Po več primerih prenašanja umorov v živo, pri čemer so posnetki potem dostopni več ur, so vse glasnejša vprašanja o tem, ali so upravljavci facebooka pri tem zatajili, ker dostopa do posnetkov niso blokirali hitreje. Facebook ima 1,9 milijarde uporabnikov, vsak teden pa dobi na milijone prijav neprimernih vsebin. Čeprav jih pregleduje več tisoč zaposlenih, ti blokade očitno vseeno ne izvedejo dovolj hitro.

Tajsko ministrstvo za digitalno ekonomijo je sicer z ukrepanjem facebooka zadovoljno. »Stopili smo v stik s facebookom in videoposnetek so umaknili,« je povedal predstavnik ministrstva Somsak Khaosuwan. »Družbenega omrežja ne bomo tožili, saj le zagotavlja možnost objave videoposnetkov. Po prijavi so ravnali v skladu s protokolom,« je še dodal.