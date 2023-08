Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) za pomoč prosijo podjetja, ki razpolagajo s prepotrebnimi materialnimi dobrinami, kot so npr. gradbeni material, strojna oprema, sanitetni material, živila, oblačila, obutev in podobno. Zbornica bo zbrane podatke posredovala tudi vsem pristojnim institucijam, kot so civilna zaščita, lokalne skupnosti, pristojna ministrstva, ki bodo posredovale nadaljnje informacije.

Poplave so v celoti uničile proizvodnjo v KLS Ljubno, poplavilo je celotne proizvodne prostore BSH hišni aparati Nazarje. Med drugim so škodo utrpeli podjetje Tab Mežica, mežiški Cablex-M, preboldski Bisol, poslovna enota Cinkarne Celje v Mozirju in Thermana Laško.