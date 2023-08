Kot so zapisali na GZS, so svoje člane pozvali, naj sodelujejo z lokalnimi izpostavami Uprave za zaščito in reševanje, predvsem pri nudenju pomoči tistim podjetjem, ki so jim poplave povzročile škodo.

»GZS je prek ministrstva za gospodarstvo vključena v republiški krizni štab. Tudi sami bomo s pomočjo naših članov in sodelavcev zbirali informacije o razpoložljivih sredstvih, ki jih lahko podjetja ponudijo pri odpravljanju posledic poplav,« so izpostavili.

Prizadeta podjetja po njihovih navedbah v tem trenutku potrebujejo predvsem pomoč gradbenih strojev pri odstranjevanju posledic poplav, v nadaljevanju pa bodo potrebovala tudi pomoč pri popravilu električnih napeljav in strojev ter pri sušenju skladišč, proizvodnih in pisarniških prostorov.

»Prve ocene škode, ki jih prejemamo od nekaterih članov, so srhljive. Nekateri namreč že poročajo o večmilijonskih škodah na materialu in opremi. Nekateri še več tednov ne bodo mogli zagnati proizvodnje,« so opozorili.

Gospodarsko ministrstvo so zato že opozorili, da bodo podjetja potrebovala »konkretno pomoč« pri sanaciji posledic. »Predvsem pa smo izpostavili ukrep subvencioniranja čakanja na delu za podjetja, ki bodo za dlje časa prisiljena zapreti proizvodnjo,« so dodali.