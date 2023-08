Delodajalci do prvega roka za subvencioniranje višje sile in čakanja na delo oddali 1842 vlog

Potem ko se je v ponedeljek iztekel prvi rok za koriščenje ukrepov državnega subvencioniranja višje sile in čakanja na delo, ki ju je ob poplavah predvidela novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, so na Zavodu RS za zaposlovanje od delodajalcev skupaj prejeli 1842 vlog za 13.199 oseb, so pojasnili za STA. Kot so navedli na zavodu, so delodajalci oddali 436 vlog za 4325 oseb za začasno čakanje na delo ter 1406 vlog za 8874 oseb za višjo silo.