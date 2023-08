Ameriška Zveza filmskih in televizijskih producentov (AMPTP) je prejšnji teden prvič, odkar so scenaristi maja začeli stavkati, zaprosila njihov sindikat, Ceh scenaristov Amerike (WGA), za srečanje. Sestanek prejšnji petek so spremljala visoka pričakovanja, a je ta nato po poročanju ameriške revije Variety trajal vsega eno uro. Sindikat je med drugim vztrajal pri zahtevah glede »minimalnega števila zaposlenih v televizijskih epizodah in zajamčenega minimalnega števila tednov zaposlitve«, na kar pa AMPTP ni pristal. Stavka se nadaljuje.

Prva skupna stavka scenaristov in igralcev po letu 1960 poteka zaradi nesoglasij, povezanih s kolektivno pogodbo glede plač, ugodnosti in delovnih pogojev, pri čemer tokrat izstopa strah zaposlenih pred širjenjem uporabe umetne inteligence. Igralce pri njihovi stavki zastopa ceh SAG-AFTRA, ki še ni dobil ponudbe producentov za sestanek. »Od 12. julija, ko so nam povedali, da se še kar nekaj časa ne bodo pripravljeni pogajati, nismo slišali ničesar od predstavnikov AMPTP,« je za medij Deadline izjavil glavni pogajalec igralskega ceha Duncan Crabtree-Ireland.

Stavkajoči se medtem preživljajo s prihranki in pomočjo, ki jim jo zagotavlja ceh. Doslej je v ta namen del premoženja prispevalo več kot deset največjih hollywoodskih zvezd: George Clooney, Meryl Streep, Dwayne Johnson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Nicole Kidman, Oprah Winfrey in drugi so prispevali po najmanj milijon dolarjev ali več. SAG-AFTRA sporoča, da se je v skladu za pomoč članom v zadnjih tednih nabralo več kot 15 milijonov dolarjev.

Dohodkovni razkorak

Predsednica SAG-AFTRA, igralka Fran Drescher, je pred dnevi za New York Times povedala, da 86 odstotkov od skupaj 160.000 članov igralskega ceha zasluži manj kot 26.500 dolarjev na leto. Ameriški mediji ob tem poudarjajo, da se s stavko razblinja mit o življenju v Hollywoodu, saj številni igralci in scenaristi zaslužijo manj od povprečne plače. Stavka je sicer ustavila nove produkcije filmov in televizijskih oddaj, vpliva pa tudi na vse druge hollywoodske dogodke, kot so premiere in podelitve nagrad.

V sindikatu igralcev in scenaristov so ob robu stavk s prstom pokazali tudi na vrtoglave plače vodstev podjetij. »Kar se trenutno dogaja v Hollywoodu, je prispodoba za dogajanje po vsej Ameriki,« je za Hollywood Reporter dejal Robert Reich, nekdanji ameriški minister za delo in soustanovitelj Inštituta za ekonomsko politiko. Izvršni direktorji večjih korporacij pogosto zaslužijo stokrat večjo plačo od običajnega delavca, ugotavlja in dodaja, da so v filmski industriji in podobnih podjetjih, ki ustvarjajo zabavne vsebine, ta razmerja še večja. Reicha ob takšnih številkah stavka ne preseneča, saj se »zdi, da je igra zrežirana proti povprečnemu delavcu«.

Kot je razvidno iz infografike, med izpostavljenimi podjetji najbolj izstopa plačno razmerje med vodilnimi in zaposlenimi v podjetju Apple, kjer izvršni direktor Tim Cook letno zasluži 99,4 milijona dolarjev oziroma več kot tisočkratnik mediane bruto plače zaposlenih. Sledita Disneyjev izvršni direktor Bob Chapek, čigar plačilo 24,2 milijona dolarjev pomeni 446-kratnik mediane plače zaposlenih, in Comcastov Brian Roberts, čigar 32,1 milijona dolarjev zaslužka pomeni 385-kratnik mediane plače zaposlenih. Ko so scenaristi in igralci stavkali leta 1960, so najbolje plačani menedžerji zaslužili približno 20-kratnik plačila tipičnega delavca, navaja Hollywood Reporter. Po študiji Inštituta za ekonomsko politiko iz leta 2022 pa so se plače izvršnih direktorjev od leta 1978 do 2021 povečale za 1460 odstotkov. x

