Potem ko konec tedna zaradi izrednih vremenskih razmer ni bilo tekem v ligaških tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), se v tem tednu obetajo trije evropski spektakli. Olimpija, Maribor in Celje so po pravih dramah dobesedno v zadnjih sekundah tekem napredovali v tretji krog kvalifikacij za evropska tekmovanja. Slovenski nogomet je dolgo časa čakal na odmeven klubski dosežek, v naslednjih dneh pa bo doživel dva dvoboja s turškima velikanoma iz Carigrada. V kvalifikacijah za prestižno ligo prvakov se bo Olimpija pomerila z Galatasarayem (prav tekma v torek ob 21. uri v Stožicah), v kvalifikacijah za konferenčno ligo pa Maribor s Fenerbahčejem (prva tekma v četrtek ob 20. uri v Carigradu) in Celje z beloruskim moštvom Neman Grodno (prva tekma v četrtek ob 20. uri v Ljubljani v Stožicah).

Olimpija brez Doffa in Nukića

Jutri zvečer se v razprodanih Stožicah obeta spektakel, kakršnih je bilo le malo v 13-letni zgodovini največjega stadiona v državi. Tribune bodo polne, saj se je Olimpija izognila najhujši kazni z zaprtjem tribun, potem ko so navijači po zmagi nad Ludogorcem vdrli na igrišče. Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je Olimpijo kaznovala s plačilom 20.000 evrov in pogojno eno tekmo pred praznimi tribunami za obdobje naslednjih dveh let. Ob tem je zanimivo, da na igrišče niso vdrli člani navijaške skupine Green Dragons, ki na letošnjih evropskih tekmah niso vrgli niti ene petarde ali topovskega udara ali prižgali bakle, ampak na tisoče ostalih navijačev, ki so s tem pokazali nezrelost in obenem razkrili pomanjkljivosti v organizaciji tekme. Spektakel z Galatasarayem bo velik varnostni izziv za klub in varnostno službo (obeta se tudi invazija turških navijačev iz Avstrije in Nemčije), obenem bo še velika gneča, saj bo ob 18. uri v razprodani dvorani Stožice še prijateljska košarkarska tekma Slovenija – Črna gora.

Potem ko je bila Olimpija za razred boljša od latvijskega prvaka Valmiere in je s taktično zrelo igro izločila Ludogorec, je trener Joao Henriquies pred novim izzivom, saj bo ekipa oslabljena, a z okrepljenim moštvenim duhom, ki so ga gradili tudi tako, da so imeli skupno druženje s športnimi igrami, na katerih so bile tudi družine igralcev. Zaradi rumenih kartonov pravice nastopa nimata vezist Agustin Doffo in Mustafa Nukić, zaradi poškodbe kolena (izpah pogačice) pa je za nekaj mesecev ostala brez avstrijskega krilnega napadalca Raula Florucza, ki je na prvih tekmah v zelenem dresu zapustil dober vtis. Največja težava bo odsotnost Doffa, za katerega Henriques nima enakovredne zamenjave. Bojeviti Argentinec je na uvodu v sezono prvo ime ekipe in ob kapetanu Timiju Maxu Elšniku ter vratarju Matevžu Vidovšku (po več ur sedi pred računalnikom in analizira igro nasprotnika) med najbolj zaslužnimi, da si je Olimpija že priigrala nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige, ki v blagajno prinaša vsaj 2,9 milijona evrov nagrade iz blagajne Uefa.

​Galatasaray, ki je v minulih dneh še sestavljal zvezdniško ekipo, še ni v tekmovalnem ritmu, saj se bo turško prvenstvo začelo konec tedna. Turški prvak je bil v prvem krogu kvalifikacij prost, v drugem krogu pa težje od pričakovanj izločil Žalgiris iz Litve s skupnim izidom 3:2. Na prvi tekmi v gosteh je remiziral 2:2, na povratni pa zmagal zgolj z 1:0 z evrogolom Belgijca Mertensa. Turški velikan, ki prihaja iz evropskega dela Carigrada, med 36 igralci (17 tujcev) premore kopico zvezdnikov, od tega je kar 15 reprezentantov. Proti Žalgirisu v kadru še niso bili zvezdniški novinci v napadu, Argentinec Mauro Icardi (prišel iz PSG), reprezentant Slonokoščene obale Wilfried Zaha (Crystal Palace) in Italijan Nicolo Zaniolo (Roma), medtem ko je Nemec turških korenin Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) pogodbo podpisal v četrtek.

Miha Zajc in Edin Džeko v Ljudskem vrtu

Maribor se je do spektakla s Fenerbahčejem prerinili skozi priškrnjena vrata. Birkirkaro je izločil z goloma v zadnjih minutah tekme na Malti, Differdange pa z zadetkom iz enajstmetrovke v 121. minuti povratne tekme. Zmage v zadnjih trenutkih tekem so sicer odlika velikih ekip. Fenerbahče, naslednji tekmec Maribora, spada v sveto trojico velikanov turškega nogometa, ki jo sestavljata še Galatasaray in Bešiktaš. Turki so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo s skupnim izidom 9:0 (5:0, 4:0) ponižali moldavsko moštvo Zimbru Kišinjev.

Za slovenski nogomet dodatno težo tekmi z 19-kratnimi prvaki Turčije dajeta igralca, ki sta tesno povezana s Slovenijo. Prvi je slovenski reprezentant Miha Zajc, ki je za letno plačo 1,4 milijona evrov pred dnevni podaljšal pogodbo s klubom. Drugi je zvezdnik reprezentance BiH Edin Džeko, dober prijatelj mariborskega zvezdnika Josipa Iličića, ki je bil pogosto na obisku v Sloveniji, kjer si je ogledal tudi kakšno tekmo slovenske lige v družbi Senijada Ibrčića, ko je bil ta športni direktor Domžal. »Maltežani in Luksemburžani so bili vsaj na papirju avtsajderji, pa so nas pošteno namučili. Upam, da se bo zgodba zdaj obrnila in bomo zdaj mi tisti, ki bomo favoritu povzročali težave. Dokler Fenerbahče ne potrdi, da je boljši, se bomo borili in iskali pot do napredovanja,« je poudaril trener Maribora Damir Krznar.

Celje po sili razmer gostitelj v Stožicah

Celje, ki je z izločitvijo portugalske Vitorie doseglo eno največjih zmag kluba, bo imelo vsaj na papirju v tretjem krogu lažje delo. Tekmec bo belorusko moštvo Neman Grodni, ki domačih tekem ne sme igrati v svoji domovini, zato bo na povratni tekmi gostitelj v Gyoru na Madžarskem. Tudi Celje bo »brezdomec«, saj domači stadion Z'dežele ne izpolnjuje kriterijev Uefa (neurje je poškodovalo streho, na tekmi z Vitorio je deloval le en vhod, stadion nima nadzorne sobe), zato bo gostitelj v Stožicah, ki bodo v naslednjih dneh zelo obremenjene. V petih dneh bodo na njem tri tekme in štirje uradni treningi ekip. V torek in četrtek evropski tekmi Olimpije in Celja, v soboto še derbi Ljubljanske kotline Olimpija – Domžale.

​Neman je v kvalifikacijah najprej izločil Vaduz iz Liechensteina s 3:2 (2:1 in 1:1) in nato Balzan z Malte, krvnika Domžal, z 2:0 (2:0, 0:0). Nemam, ki ima v ekipi po dva Rusa, Ukrajinca in Kirgizijca, vodi po 14. krogu beloruskega prvenstva skupaj z Dinamom iz Minska (po 32 točk). V boju za vrh bi bil tudi Šahtar Soligorsk, a ga je beloruska nogometna zveza kaznovala z odvzemom 35 točk zaradi nameščanja tekme in mu odvzela naslov prvaka v lanski sezoni. Neman ima edino lovoriko iz leta 1993, ko je osvojil beloruski pokal.

*** 850.000 € zaslužka iz blagajne Uefa ima zagotovljen Maribor z uvrstitvijo v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Ker je Celje tekmovanje začelo šele v drugem krogu, je njihov zaslužek 100.000 evrov nižji od mariborskega.

*** Stožice bodo v naslednjih dneh zelo obremenjene. V petih dneh bodo na njem tri tekme in štirje uradni treningu. V torek in četrtek evropski tekmi Olimpije in Celja, v soboto pa še derbi Ljubljanske kotline Olimpija – Domžale.