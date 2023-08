Celotno regijo še vedno ogrožajo poplave in vse več zemeljskih plazov, k sreči pa je minulo noč manj intenzivno deževalo, je za STA davi dejal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič.

Prizadeta je celotna regija, najbolj pa Mežiška in Mislinjska dolina skupaj z Dravogradom, v Dravski dolini pa je po sedanjih podatkih največ težav zaradi zemeljskih plazov in zalitih objektov na območju občin Vuzenica in Podvelka, ni pa tako hudih poškodb infrastrukture kot v Mežiški in Mislinjski dolini.

»S Črno na Koroškem imamo še vedno povezavo samo prek regijskega centra za obveščanje z gasilci v gasilskem domu, vse ostale zveze ne delujejo, tako da tudi ne poznano razsežnosti nesreče v občini. Glavna prioriteta danes je najti pot do občine Črna, da lahko tja spravimo pomoč v moštvu, tehniki, tudi hrano in vodo, primanjkuje jim tudi dizelskega goriva za agregate,« je razmere opisal Matijevič.

V petek je pri intervencijah na Koroškem pomagalo več kot 120 gasilcev iz Pomurja, del teh je ostal do danes, prihajajo pa tudi novi iz Pomurja, prav tako na Koroškem danes pričakujejo pomoč gasilcev z Dolenjske. Že v petek so na Koroškem v intervencijah pomagali pripadniki Slovenske vojske (SV) s tehnično opremo, ki so prespali v prevaljski občini in so danes na poti v Črno.

Marsikje v regiji ni pitne vode, saj so poškodovani vodovodi, zato bo predvsem v Mežiški dolini danes prednostna naloga zagotoviti pomoč gasilcev s cisternami z vodo. Prav tako sta na poti na Koroško dve cisterni SV, je povedal Matijevič.

V Dravogradu so v petek zaradi nevarnosti proženja plazov evakuirali okoli 150 ljudi, evakuacije pa so bile tudi drugod po regiji. Na Ravnah na Koroškem, kjer prav tako ne pomnijo takšnih poplav, je zaradi naraslih vodotokov davi še odrezan del naselja Dobrije.

Matijevič ponovno poziva vse ljudi, da naj ne hodijo na pot, če ni nujno. Davi so namreč na Prevaljah že reševali osebo, ki je bila ujeta v vodi na cesti. Matijevič se vsem, ki sodelujejo v intervencijah in pomagajo, zahvaljuje za pomoč, vse pa prosi za potrpežljivost.

Medtem pretoki reke Drave na meji z Avstrijo niso kritični. Po podatkih, ki jih je Matijevič dobil od Dravskih elektrarn, bo pretok reke na meji z Avstrijo pri Dravogradu naslednjih 24 ur pod 1000 kubičnih metrov na sekundo, kar je bistveno manj, kot je bilo ob poplavah novembra 2012. Okoli 7.30 je bil pretok Drave pri hidroelektrarni Dravograd dobrih 900 kubičnih metrov na sekundo, pri hidroelektrarni Fala pa 1660 kubičnih metrov.

Razmere v Celju se umirjajo, del evakuiranih se lahko vrne v domove

Razmere v Celju, kjer je v petek z večjimi poplavami grozila narasla Savinja, se umirjajo. Vodostaj te reke se je glede na petkovo najvišjo raven zmanjšal za dobra dva metra, so sporočili s celjske občine. Potem ko so v petek evakuirali okoli 4000 občanov, se prebivalci Otoka in Starega mestnega jedra že lahko vrnejo v svoje domove.

Prebivalci Špice in Lisc bodo o sproščanju ukrepov evakuacije obveščeni okrog 10. ure, so sporočili z Mestne občine Celje.

Za ob 11. uri je sklicana tudi novinarska konferenca v prostorih Poklicne gasilske enote Celje, na kateri bodo poleg poklicnih gasilcev sodelovali predstavniki tamkajšnje civilne zaščite, javnega podjetja Vodovod-kanalizacija in Mestne občine Celje.

Sicer pa celjske ekipe zaščite in reševanja že pregledujejo teren, med drugim mostove. Most proti Laškemu in Čopov most bodo predvidoma odprli v kratkem, pristojni pa voznike prosijo, da spoštujejo signalizacijo in navodila pristojnih služb.

Splavarski most za pešce ostaja zaprt, močno poškodovan je tudi viseči most nad Špico. Prav tako ostaja zaprt mestni park Celje. Do preklica velja tudi odredba o približevanju vodotokom, še naprej ostaja v veljavi ukrep prekuhavanja vode. Je pa, kot so zapisali na občini, podjetje Vodovod-kanalizacija poslalo vodo na analizo.

Ekipe javnih podjetij Zelenice in Vodovoda-kanalizacije ter gasilcev so že začele s čiščenjem območij, s katerih se je voda že umaknila. Z občine vse občane, ki želijo pomagati, prosijo, da se jim oglasijo na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si oz. se ob 13. uri zglasijo pred dvorano Zlatorog. V prihodnjih dneh se lahko obrnejo tudi na humanitarne organizacije.

V petek popoldne so bili v Celju med drugim poplavljeni Medlog, del Špice, mestni park in oba bregova Polul. Prebivalce so evakuirali z območij Lisc, Špice, Otoka, starega mestnega jedra, Brega in spodnjih Polul, namestitve pa zagotovili v Mladinskem centru Celje, Dvorani Zlatorog in za nepokretne osebe v Domu sv. Jožefa. Skupino otrok iz Hotela Faraon so sprejeli na Domu na Svetini v Občini Štore.

Na omenjenih območjih so v petek izklopili tudi elektriko in plin. Zaradi izrednih razmer je Mestna občina Celje na Poklicni gasilski enoti Celje vzpostavila tudi klicni center za nujno pomoč na številki (03) 428 09 00.