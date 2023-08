Dolgo pričakovani košarkarski spektakel med Slovenijo in Grčijo, ki se pripravljata na prihajajoče svetovno prvenstvo, je popolnoma uspel. Čeprav je pri gostih zaradi poškodbe manjkal eden najboljših košarkarjev na svetu Giannis Antetokounmpo, to ni motilo navijačev v Stožicah, ki so v prvi vrsti prišli podpirati kapetana Luko Dončića in soigralce. Na koncu je manjkala le pika na i. Sloveniji je sicer večino tekme kazalo dobro, a je Grčija v zaključku pokazala več zbranosti in bila bolj mirna ter na koncu prišla do zmage.

Kako veliko je navdušenje slovenskih ljubiteljev športa in košarke v Sloveniji nad Luko Dončićem, je bilo moč vnovič videti včeraj v Stožicah. Že pred tekmo so se v okolici največje slovenske dvorane ljudje sprehajali pretežno v njegovih dresih slovenske reprezentance in Dallasa, nato pa se je evforija preselila v notranjost, kjer je bila bitka za njegov podpis ali sliko neizprosna. Ob izjemnem vzdušju so tribune eksplodirale ob predstavitvi ekipe, podporo pa so košarkarski izbrani vrsti z obiskom vrnili nogometaši Olimpije. V Stožicah je bila sicer prisotna tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca ter ženska košarkarska izbrana vrsta do 18 let, ki je pred kratkim na evropskem prvenstvu osvojila zlato odličje.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić v moštvo za dvoboj z Grčijo ni uvrstil Gregorja Glasa in Bineta Prepeliča. Aljaž Kunce je dobil prednost pred Sašo Cianijem, ki se mu je selektor zahvalil za sodelovanje. Da ima slovenska reprezentanca na parketu en obraz, ko igra Dončić, in drugega, ko ga ni, smo do zdaj že navajeni. Nič drugače ni bilo niti to pot, saj je Dallasova številka 77 hitro prevzela vajeti igre v svoje roke in Slovenijo pripeljala do dvomestne prednosti, ko pa je odšla na klop, je ta začela počasi kopneti. Grki so nato sicer v drugi četrtini z delnim izidom 9:0 prišli povsem blizu nasprotniku tudi ob prisotnosti Dončića, a je hitro z dvema trojkama odgovoril Vlatko Čančar, navduševala pa je naveza Dončić – Jordan Morgan. Omenjena igralca sta igrala skupaj prvič, a sta se očitno hitro odlično ujela.

Dogajanje v Stožicah je na trenutke kvarila sodniška trojica, ki je sodila preveč domačinsko, zato so se grški košarkarji na čelu s selektorjem Dimitriosom Itoudisom pogosto pritoževali. Trener turškega Fenerbahčeja je sicer na opoldanskem treningu pred tekmo svoje igralce bolj kot ne pripravljal le na Dončića, kar jim je bolj služilo v drugem polčasu, ko so na začetku s tremi zaporednimi trojkami tudi prvič povedli. Glavni slovenski zvezdnik je ob tem zabeležil tudi peti in šesti zaporedni zgrešeni prosti met, ki so ena njegovih redkih pomanjkljivosti. Grki so predvsem po zaslugi Kostasa Papanikolaoua, ki je zadel vseh šest poizkusov za tri točke, tekmo pripeljali v izenačeno končnico, v njej pa zavoljo nekaj odličnih potez Thomasa Walkupa prišli do slovenskega skalpa.

*** Slovenska reprezentanca bo tretjo pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo igrala že jutri. Ob 18. uri po slovenskem času bo gostovala v Atenah, kjer bo nasprotnik znova Grčija.